Jiménez: "La gente se lo merecía"

Pocas veces se relaja Carlos Jiménez. No es que el secretario técnico estuviera ayer especialmente eufórico, pero sí que se expresó de manera relajada para celebrar la victoria. "Esto es muy bonito, la gente se lo merecía, llevaba muchos años esperando un momento como el de hoy [por ayer]. Nos gustaría que fuera más asiduamente, pero la espera merece la pena. Hay mucha emoción y sentimiento, mucho trabajo detrás, muchos componentes que no se pueden controlar. Afortunadamente, hay ocasiones en que se consigue y es el día", valoró en la Cope.

El factor Carpena fue el de las grandes noches y el dirigente cajista no quiso pasar por alto este componente, que enganchó al equipo para salir a tope desde el inicio. "Era lógico por la atmósfera que se ha ido generando durante la semana, por el golpe anímico de la victoria contra el Bayern, por la victoria en Krasnodar. Con toda esta gente apoyando, sabes que sales a por todas. Luego pudimos administrar la ventaja del primer cuarto para los momentos en que no estás brillante ofensivamente y te basta estar bien en defensa", comentó Jiménez acerca del encuentro.

No se quiso mojar acerca de su rival favorito, aunque entre líneas quedó clara la respuesta: " Viendo el partido, al Valencia se le ha escapado una buena oportunidad. El Hapoel estuvo ansioso en algunos momentos. El Valencia no acabó de rematar el partido, y vuelven el miércoles a Valencia. Ahora los dos equipos saben que no hay opción a fallo. El Valencia está obligado a ganar y el Hapoel va con ilusión, pues sabe que por ahí pasan sus opciones de jugar Euroliga el año que viene".