Plaza: "Estamos contentos por ganarle a un equipo de Final Four"

Joan Plaza estaba satisfecho de la labor de su equipo en el triunfo ante el Olympiacos. Un buen resumen de la Euroliga, decía el técnico por cómo había competido el equipo malagueño para derrotar en la prórroga al equipo griego.

"Estamos contentos por ganar a un equipo que ya está en play off de Euroliga y que más probablemente estará en la Final Four. Como decía un compañero vuestro, el partido es un poco el resumen de la Euroliga que hemos hecho, a la espera de ir al Fenerbahce", analizaba Plaza: "Exceptuando tres partidos, los dos de noviembre y el CSKA, el equipo ha competido muy bien dignamente, no se ha rendido cuando era fácil hacerlo, ha sacado fuerzas para competir contra físicos poderosísimos. Incluso si hubiéramos perdido era para estar orgullosos hoy".

"Competir contra un equipo como el Olympiacos y ganarle habla muy bien de todos los componentes del club", prosiguió Plaza, que explicó que "en el tercer cuarto han remontado, sabíamos que iban a apretar las tuercas. Nos han barrido varias canastas a punto de entrar, pero su físico le lleva a jugar encima del aro. Ha provocado un parcial en nuestra contra que ha hecho más complicado el partido. El bajo número de balones perdido, de lo mejor de toda la temporada, y el porcentaje de tiro de dos nos ha dado mucho. Podemos encarar bien el partido del domingo, lo vamos a hacer bien".

El partido del domingo es el importante de la semana. "Hemos metido ya cosas del Madrid en los entrenamientos. Sabemos que es importante para recuperar. En las condiciones actuales intentaremos mostrarnos competitivos, cometer los menos errores posibles, más cuidado en el rebote, con 18 rebotes ofensivos hoy ha sido difícil, porque Milutinov es un cuerpo NBA. Cuerpo poderoso y dominante. Con Tavares y compañía habrá trabajo. El equipo es consciente de sus limitaciones. Vernos mañana para el entreno y vemos cómo afrontar el partido del domingo".