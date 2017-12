Plaza razona el cambio de planteamiento

Joan Plaza utilizó su página web (www.joanplaza.com) para hacer una valoración más profunda de la situación del equipo en estos instantes de temporada. Colista en la Euroliga (3-8) y con balance equilibrado (5-5) en la Liga Endesa. Estima el técnico que se han escapado victorias que no debían haberse escapado.

"Nos hubiera gustado no dejar escapar algunas derrotas en ACB y Euroleague del pasado mes de noviembre. Aunque en el entorno deportivo siempre se recomienda no dar mucha información, porque hay quien pueda creer que puedas estar justificándote, no soy de los que rehúsa darla, a riesgo de que algunas personas la tergiversen o quieran ver excusas entre las razones que uno pueda dar. Vaya por delante que no creo en nadie que diga que no se equivoca nunca. Lo hacemos todos de un modo u otro algunas veces en nuestro día a día, en casa o en nuestros puestos de trabajo y me merece un gran respeto el que es capaz de reconocerlo y procura enmendarlo", decía Plaza, que apuntaba que "en este ciclo de derrotas el equipo lamenta especialmente tres, aunque es cierto que algunas de las que las acompañaron se escurrieron por escasa diferencia de uno, dos o cuatro puntos, y en las que merecimos tanto o más que el rival, poder ganarlas tanto como perderlas".

"Todos sabíamos en el club, y así lo expuse en varias ruedas de prensa, que disfrutar, competir y, si es posible, ganar partidos en la Euroleague era y es un gran reto y privilegio que nos complace haber traído de vuelta a Málaga tras ganar la Eurocup el año pasado. Pero queríamos, y así lo decidimos entre todos, dar más valor si cabe, a la competición nacional. Es por ello que, y advertidos por los equipos que la temporada pasada ya sufrieron la dureza de la competición europea en sus propias carnes que quisimos planificar las cargas físicas para llegar bien a los partidos del fin de semana, e incluso no estar descompuestos como equipo en marzo", ahondaba Plaza sobre la preferencia de la ACB sobre la Euroliga: "Tras dos de estos tres malos partidos, decidimos, como conjunto y dentro del equipo, no administrarnos para nada, jugar cada partido “a cara de perro” sin reservar jugadores, ni disposiciones tácticas para otro partido que no fuera el primero que fuéramos a jugar esa semana. De este modo, aun pudiendo perder algunos partidos, tenemos la sensación de ir mejor preparados, a pesar de tener el riesgo más adelante de sufrir lesiones, cansancio, ansiedad por ganar... Iremos a desfondarnos a cada partido, sea cual sea el que venga 36 horas después".

"Puede parecer una obviedad, para el aficionado de a pie, para ex-profesionales de este deporte que nunca compitieron a este nivel o para el periodista que no quiera profundizar en la complejidad de la nueva competición, que debes ir a ganar siempre y punto, y así lo hacemos desde hace 5 años", proseguía Plaza su explicación sobre la decisión de privilegiar la ACB: "Pero estaremos de acuerdo que estamos frente a un panorama completamente desconocido en Europa y para prácticamente cualquier deporte que se practique en el Viejo Continente, como es el hecho de jugar tan a menudo, asemejándonos a la NBA, con 4 partidos cada 10 días y algunas veces cinco partidos en apenas ocho días…".

"¿Cuándo viajas? ¿Cuándo entrenas? ¿Cuándo descansas?", se preguntaba Plaza, que agradecía el esfuerzo del club para hacer frente a los chárters que dan más comodidad y reducen el cansancio: "Confeccionanos la mejor plantilla que nos podemos permitir, ponemos todo el esfuerzo por competir al máximo nivel en las actuales circunstancias. Adecuamos nuestro trabajo a un calendario voraz, que apenas te da tiempo a mejorar a tus jugadores como hacíamos antaño con entrenos de técnica individual específicos, donde la táctica se come mucho de tu tiempo en la pista y en la sala de video, y en el que las rachas de partidos perdidos y ganados (¡que llegarán!), se alternan y ponen a prueba tu convicción y la estabilidad emocional de quienes componemos la gran familia de Unicaja. El trabajo, como ha sucedido estos últimos años, acaba apareciendo, con sufrimiento… pero acabará plasmándose en la pista. Los jugadores están trabajando bien, con la ansiedad de querer ganar más partidos y adaptándose a este nuevo ritmo de vida, que también es nuevo para ellos…, pero trabajando muy bien".

"A pesar de un calendario que nos impide jugar en casa en ACB hasta el mes de enero y por tanto nos lleva a competir en Zaragoza, Tenerife y Bilbao antes de Fin de Año, y una Euroleague que nos llevará desde Vitoria hasta Tel Aviv pasando por Barcelona, más los dos que juguemos en Málaga contra Khimki y Milán, queremos ir creciendo, como creo que venimos haciendo desde el partido de CSKA en casa. Competir es nuestra prioridad más absoluta, sea cual sea el rival, y cada vez tenemos más asimilado como llevarlo a cabo, sobre todo si las malditas lesiones no se ceban más con nosotros", continuó Plaza.

También se despidió Plaza de Dejan Musli. "Quiero agradecer públicamente a Dejan su contribución con nosotros y desearle lo mejor en esa nueva etapa que inicia, es de recibo. Es lógico y muy humano que hubiera quien deseara, desde fuera, haber aumentado su participación en el equipo y que no jugara tan sólo en Euroleague, y sin renunciar en absoluto a mi responsabilidad proporcional, en este club las decisiones se toman de un modo coral, asumiendo siempre que nadie está libre de poderse equivocar algunas veces. Pero nadie quiere echarse arena en los ojos, creedme, y todo tiene una razón de ser", remachó el técnico.