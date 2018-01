Plaza: "Intuyo un gran estado de forma para la Copa"

Joan Plaza habló antes de salir rumbo a Milán en el chárter para jugar mañana (20:45 horas) ante el AX Armani Milano. Un equipo de presupuesto altísimo, pero de rendimiento escaso sobre la pista. Es colista de la Euroliga (4-13) y cuarto en la Lega.

"El enfoque debe ser que cuando juegas contra un equipo con muchas derrotas consecutivas es cuando más peligrosos es. Prefiero jugar contra un equipo con 10 victorias seguidas. Vi el partido que perdieron contra Venezia esta madrugada, y cómo lo perdieron, y espero un rival muy duro, intenso, a nivel físico", decía Plaza, que se enfrenta a otra secuencia de tres partidos en cinco días: "La primera enseñanza es obvia, aunque tengas partidos después no puedes administrar, contemporizar, preparar para otro... Hay que ir a por todas en todos los partidos. Ayer no entrenamos, llevábamos cinco noches fuera de casa. O descansas ayer o entre los partidos siguientes, jueves o sábado. Y decidimos que ayer. Sólo tendremos un entreno y el tiro de mañana. Nos va bien esto en las últimas semanas. Quiero llegar lo más fresco posible y confiar en que los has hecho antes sin que tengas que entrenar muy duro. Tenemos el equipo en una buena dinámica que debemos refrendar y sabemos qué tipo".

Plaza se refirió a otros temas en la sala de prensa:

Copa: "Si finalmente lo conseguimos será la quinta vez entre los ocho primeros, aunque una no nos sirvió. Tenemos una línea estable de presencia en Copa y play off. Ahora lo que hace dos semanas parecía extraño resulta que la gente no estaba tan lejos, ni hemos estado tan mal como se podía conjeturar o decir. Si lo logramos es una satisfacción".

Cortocircuito: "Cada vez iremos más tiempo jugando bien, lo hablaba con un miembro del club. Queremos jugar cuatro cuartos bien, no sólo tres cuartos como en el Palau. Los equipos tienen calidad para darte la vuelta. Con más tiempo seremos más estables y maduros, capaces soportar niveles de defensa más agresivas. Llegar al punto óptimo requiere tiempo. La raza humana somos así. No entiendes las cosas hasta que no las vives en primera persona. Lamentas generar una serie de parciales como el del otro día. Lo importante es mantenerte ambicioso. Ir a por los 20, después a por los 30 puntos. Aún no tenemos esa capacidad. Tenemos jugadores con experiencia, pero no todos. También he de decir que hicimos 0/6 en triples en el último cuarto, hay tres tiros muy liberados para Waczynski o McCallum que hubieran roto cualquier atisbo de reacción. Pressey en toda la temporada metió seis triples y mete tres en un cuarto, alguno de ocho metros. Se produce porque de perdidos al río. Encadenamos una serie de errores de los que espero aprendamos. No podemos generar ocasiones para contragolpes con balones cruzados, con tiros con 21 segundos de posesión si no es mate o bandeja, regalar pases de saque de fondo... Da igual que pidas tres tiempos muertos".

Kuzminskas: "Deseamos lo mejor, me ha sorprendido verlo jugar de cuatro. Tuvo un mal partido el otro día, pues intentará meternos, no por nada personal porque nos quiere, 15 o 20 puntos. Le vi tirando algo forzado. Lo intentará hacer bien, si sigue de cuatro, esperemos que Carlos y Brooks puedan pararle".

Lleno ante el Madrid: "Me alegra, me gustaría que fuera también contra Gran Canaria, Burgos, Milán o Efes..."

Play off: "Estamos a 1-2 partidos, estamos en una dinámica en un partido más o menos bien, trabajando mejor. Necesitamos otro achuchón más, encontrar varios partidos seguidos como hace una semanas. Nos metería en el fregado del play off. Queremos que sea el juego quien nos lleve al play off. Hay que ser muy sólidos en casa y arañar fuera, si nos colamos ahí sería espectacular, un bombazo brutal. No he perdido un segundo mirando calendario. Si hacemos lo que dijo de ganar en casa, llegaremos con opciones de estar, que es lo que el Unicaja debe exigirse".

Previsión: "Puede dar algún bajón con la carga de partidos. A todos nos apetece jugar la Copa, estamos en una dinámica, con el máximo respeto, en la que nos vemos capaces de competir con todos los equipos de la ACB. Yo intuyo un gran estado de forma para la Copa. Buen toque, buenas sensaciones, trabajo y descansos. ¿Nos puede pesar la Copa del Rey? Ojalá lo paguemos por llegar a la final. El Milán ha fichado a tres jugadores a medio de temporada, todo el mundo cambió jugadores, estamos abierto a todo y esperemos que no sea así, que no nos caigamos".