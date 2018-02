Plaza: "El Top 8 aún es posible"

Joan Plaza habló antes de la visita del Anadolu Efes, este jueves a las 20:45 horas. Quedan pocas opciones de meterse en el play off, pasarían por hacer casi un pleno de victorias de aquí a final de temporada regular. Pero pasa por ganar a los turcos, que han cambiado bastante la cara y que llegan con cambios en sus filas y su banquillo y con varios viejos conocidos.

Plaza prácticamente descartó la presencia para este jueves de los tocados Nedovic y Brooks. "Ninguno de los dos ha entrenado con nosotros, ninguno de los dos está en disposición de jugar mañana. Nedovic calentó ayer y al mínimo contacto lo separamos. Veo muy díficil que esté Nedo. Brooks ni se vistió. Para el sábado lo veo también difícil, francamente", explicaba Joan Plaza.

El entrenador también hizo un alegato sobre las posibilidades de estar en el Top 8. "En noviembre también parecía que era imposible, que estábamos descolgados, y nos pusimos a tiro de piedra con una buena racha. Si somos sólidos en casa y arañamos fuera no lo veo imposible. Como dijimos antes de empezar es carísimo todo, meterse en el play off es complicadísimo. Que Zalgiris, Barcelona o Maccabi no se metieran el año pasado ya nos avisó de lo que había. Desde la base de ser estrictamente sólidos en casa, con los rivales que vienen, puede ser. Competimos muy bien dignamente, con todos, desde diciembre. Prescindiendo de alta o bajas, jugamos siempre a nivel alto. Podemos enlazar una racha buena", relató.

Habló Plaza de otros temas:

Cambios en la plantilla: "El 70% de equipos de la Euroliga y de la ACB han cambiado de jugadores y asistentes. Estamos pertrechados en el estilo, en nosotros. Han cambiado a un entrenador, a jugadores y asistentes. No queremos eso. Nombre por nombre pudieron estar en Madrid o Barcelona y se quedaron allí. Su nivel presupuestario es enorme y se han reforzado".

Dragic: "Le queremos mucho, está muy cambiado respecto a Milán, con mucho nivel de juego y confianza. Douglas es un jugador de NBA, le metió 29 puntos al Fenerbahce, sus hombres grandes son muy polivalentes. Físicamente y atléticamente son excelentes. Vienen tres ex jugadores con ese añadido o plus que existe. Hay un montón de alicientes. Requeriremos de nuestra mejor versión".

Sin cambios en la plantilla: "Síntoma de estabilidad, de madurez, de que hay una idea asumida por parte de un equipo. Jugamos este fin de semana contra otro equipo que cambió de jugadores y entrenador. Panathinaikos incorpora a otro jugador más, no van a tener sitio en el banquillo ya. Que puedas encontrar una perla que enriquezca o mejore es otra cosa. Fichar a ayudantes, nuevos jugadores... Es síntoma de que la planificación no es buena en verano. Si has de pagar buyout como ha hecho algún rival como Valencia y Sergi García, por ejemplo nosotros no lo hemos hecho. Es síntoma de estabilidad y madurez. Es a lo que aspiramos, aunque echemos de menos algo. Si no están Nedovic y Brooks pues tendremos cuatro jugadores de la cantera y alguno jugando minutos importantes. Hay que ser comprensivo con ello y coherentes con la exigencia. No se puede jugar al póker y a la baraja española. El club, el presidente y el secretario técnico hemos intentado ser un grupo estable, no fichar sin jugadores que ni llegaran a debutar, como pasó aquí".

Dosificación: "No pensamos mucho más allá. Al principio de temporada hablábamos de las líneas maestras. Es muy bonito jugar el play off de la Euroliga, hemos hecho partidos muy buenos. Que nos lleva a jugar play off, genial. Pero las prioridades son las que son. Es muy importante hacer una muy buena Copa, con la dificultad de jugar contra uno de los que está más en forma de Europa. Como no sabemos administrarnos, como demostramos en noviembre, pues iremos cuarto a cuarto. Si competimos y llegamos a jugar al sábado cansado, pues nada, jugaremos cansados. No entiendo que no se nos deje un día más de descanso contra el Baskonia. Iremos uno a uno. quizá llegaremos a un partido donde nos falten baterías. Ante el Murcia noté al equipo pesado. Con tiros de calidad, pero piernas pesadas. El calendario es duro".

Calendario: "Es muy obvio que habría que jugar el domingo por la tarde o lunes. Es necesario que para respetar la competición, los de Euroliga deberían jugar el domingo por la noche. Jugar un sábado habiendo un jueves partido no lo entiendo, si queremos que todo el mundo siga en la misma Liga. Cuando pierde el Madrid en Andorra es porque el Morabanc ha hecho un gran partido, pero cuando perdemos allí parece un gran cisma. Probablemente perdió porque jugó 36 horas antes en Moscú. Es sólo mi opinión".