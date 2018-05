El último alarido de Plaza

A pocas horas del que puede ser último partido de la temporada del Unicaja 2017/18, Joan Plaza ha utilizado su página web para publicar un texto en el que pide impulso a la afición y también contextualizar lo que ha sido la temporada.

"Tan sólo quiero escribir para aquellos que les apetezca estar conmigo unos minutos, sin prejuicios, sin acritud, sin reproches y sin más pretensión que compartir inquietudes, sensaciones y planteamientos vinculados al deporte, aunque también… a la vida en general", decía el técnico catalán, que volvió a recalcar que está "acabando la temporada con la misma plantilla de jugadores y equipo técnico… ¿Cuántos equipos pueden decir lo mismo?"

"Así pues, tras el 1-0 en Vitoria, donde hicimos un buen partido durante tres cuartas partes del mismo pero no suficiente para ganar, quisiera que hoy hiciéramos todos y cada uno de nosotros, el partido más completo posible, apretáramos los dientes y pertrechados con la vestimenta verde y despojados de ningún tipo de miedo ni prejuicio, disfrutáramos del play off, apoyáramos al equipo que nos representa, asumiendo quienes somos, con nuestro puntos fuertes y débiles, pero conscientes de que necesitamos de toda vuestra ayuda e implicación, procurando ser todos, dentro y fuera de la pista, un solo bloque, un solo grupo que nos empuje a ganar el partido. No puedo hablar por los demás, pero quiero pensar que todos sin excepción, nos entregaremos por dar lo mejor de nosotros mismos", continuaba Plaza.

"No pido la Luna (¡una ya la tengo en casa!), tan solo que trabajemos para merecernos ese 1-1, para poder mirarnos al espejo cada uno de nosotros esta noche, con la seguridad de habernos vaciado. Sin tener duda alguna sobre nuestra entrega, concentración y deseo por forzar al menos ese tercer partido que haría justicia (en el peor de los escenarios) a una siempre mejorable, pero buena temporada", remachó el entrenador del Unicaja.