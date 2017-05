Plaza: "Me preocupa muchísimo que no haya un lleno el domingo"

Joan Plaza, entrenador del Unicaja, habló en la víspera del inicio de la eliminatoria de los cuartos de final de la Liga Endesa ante el Iberostar Tenerife. Elogió las cualidades del bloque canario, campeón de la FIBA Champions League, pero sobre todo mostró su preocupación porque la venta de entradas no es alta y comparó con la fiebre que se vive en Tenerife.

"Me preocupa que allí sólo quedan 200 entradas y va a haber lleno", dijo el técnico cajista, que emplazó a la afición a declinar planes alternativos para arropar al equipo en el inicio de las eliminatorias: "Sería muy mala señal que no hubiera un lleno el domingo. Todos queremos hacer un gran play off, no se entendería que los aficionados dejaran de venir por irse a la playa. Respeto al Tenerife como al Madrid, Fenerbahce u Olympiacos, como un equipo de Final Four. Aquello va a ser un horno. Jugamos cinco, pero implica un nivel de madurez de la afición como está teniendo la del Tenerife. Debemos ser maduros. No hay excusas para no venir el domingo, el equipo necesita un lleno del domingo. Quedaban 200 en Tenerife, aquí más. Me preocupa muchísimo que no haya un lleno".

Sobre el rival, el Iberostar Tenerife, Plaza dijo que "sabemos que es un muy buen equipo, que hace una temporada fantástica, no sólo es el título de la Champions sino el hecho de que ha quedado quinto y ha sido líder de la ACB un gran trecho. Es la mejor defensa de la Liga, tiene jugadores en una forma brutal, jugadores a un nivel de Euroliga, jugadores calientes. Richotti está recuperado, tiene una tríada de bases muy buena, meten muchísimos tiros.... Es muy compensado y difícil de batir".Sobre la aproximación propia del Unicaja, Plaza dijo que "nunca sabes cómo llegas, la historia hay que reescribirla cada día. Somos cuartos por méritos propios, me gustaría quedar cuartos en el peor de los escenarios y eso requiere pasar la eliminatoria. Nos lo hemos merecido, no hay más vida tras esta eliminatoria. La trayectoria nos hace acreedores a merecerlo, es el objetivo primordial. Me parecería justo. Llegamos bien, tranquilos, confiados en sus posibilidades, pero nada más. El equipo desprende humildad y coherencia. El segundo partido del Tenerife no es referencia, tenían la Final Four a una semana vista. El partido de su casa fue difícil de ganar. Será más parecido a eso".

Sobre el último refuerzo del equipo, Christian Eyenga, Joan Plaza dijo que buena parte del trabajo semanal ha ido encaminado a aclimatar al alero congoleño. "La semana ha ido bastante normal, hemos tratado de aclimatar a Eyenga. Es consciente de que viene a un equipo rodado. Es un trabajador absoluto en facetas que podemos echar en falta. Sabemos que hemos de ser más constantes en el rebote, proactivos en la defensa, capaces de correr mejor, tener un punto de intimidación mayor... Y eso lo puede dominar. Hablé con él, estamos intentando integrarlo. Espera una batalla dura, de los entrenos no ha habido queja para llegar lo mejor posible el domingo. No cambiaría nada de esta semana", prosiguió el técnico.

Cuestionado por Dejan Musli, Plaza se mostró exigente sobre el papel del serbio. "Confío, espero y necesito que mejore", le exhortó Plaza: "Hay jugadores que salen de una leisón y se recuperan al día. O que al primer partido apuntan magníficamente y después no está a ese nivel. Le necesita como agua de mayo el equipo, es capital. Desde que no jugó la final de la Eurocup, ha jugado casi todo de titular. Hemos intentado meterlo en dinámica más activa en defensa y ataque. Necesitamos más de él, mucho más. Debe dar ese paso, que juegue cabreado conmigo, la afición o con él mismo, pero no puede depender el equipo de los otros cincos o de alternativas estructurales. Necesitamos al mejor Musli, el tiempo de la probatura y adaptación se acabó. No necesariamente metiendo 20 puntos. Que esté proactivo en defensa, asegurando el rebote. Sin hacer nada de lo que no sepa hacer".

Sobre la necesidad de mejor en defensa, Plaza recordó que no se gana en play off a meter 100 puntos. "A pesar de que tengas tu libro de Petete, debes adaptarte a tus jugadores. Podríamos haber defendido mejor, pero hay un potencial ofensivo que explotar", decía Plaza, que ponía el ejemplo de Louis Bullock: "Era un anotador ccompulsivo, de momentos cruciales, pero tenía que dar un paso adelante en un equipo como Sevilla, no era suficiente sus puntos. Hay jugadores con ese talento parecido aquí. Estamos en play off, no podemos depender de meter 100 puntos cada noche, esa lectura la tiene el vestuario. A veces pretendes defender mejor pero el partido te lleva a una dinámica de anotación mayor. Defender a gran nivel sin coartar ataque es la clave. Hemos de tener una mayor consistencia atrás contra la mejor defensa de la Liga. Ha garantizado poco más de 70 puntos en contra, debemos defender a ese nivel o mejor. Tenemos calidad, pero no para garantizar 90 puntos cada noche".