Plaza: "Queremos poner la guinda, estar entre los cuatro mejores"

Joan Plaza, entrenador del Unicaja, dijo tras la victoria sobre el Baskonia que el equipo malagueño aspira a más, está para cotas más altas. Reitera un mensaje ambicioso de sus últimas comparecencias.

"Queremos estar entre los cuatro mejores, no va a ser fácil porque Murcia y Betis nos lo pondrán difícil, pero queremos ponerle la guinda a la temporada", dijo Plaza, que cree fue básico para la victoria "la paciencia. Han hecho un agujero y era fácil abandonarse en el tercer cuarto, pero no nos salimos del guión. Fuimos sólidos y hemos merecido ganar. Esto nos hace adquirir un compromiso nuevo para acabar mejor aún,.

"Ningún equipo se ha relajado, pero ha habido cierta concatenación de errores por ambas partes. Estamos muy contentos de ganar en la pista de un equipo que ha hecho una temporada espectacular. No me parece injusto haber ganado, aunque no hemos tenido un gran día", acabó el entrenador catalán.