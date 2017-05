Plaza: "Alcanzar el 'play off' de la Euroliga sería la hostia"

Uno de los protagonistas en la visita del programa El Transistor de Onda Cero a Málaga fue Joan Plaza, entrenador del Unicaja. El técnico acudió con el trofeo de la Eurocup ganada hace mes y medio en Valencia y glosó sus sensaciones.

"Cada ciudad y cada región tiene su propia forma de entender el deporte. Puedo llevar un portaaviones en Madrid, un yate más pequeño en Sevilla o un gran equipo en Málaga. Cada rincón tiene su manera de entrender el deporte. Málaga llevaba 11 años sin un título, hemos conseguido romper esa dinámica y ahora vamos a intentar seguir creciendo", decía Plaza, que recordaba la noche del título: "Lo que he notado es que cuando llegamos el aeropuerto estaba lleno. Poco antes venía el Málaga, que había ganado en el campo del Sporging y estaban allí para recibirnos a nosotros. No sé si es más importante o no que otros títulos que gané, sólo sé que causó un montón de ilusión, la gente te lo hace sentir. Málaga es una plaza de baloncesto y aquí hay mucha gente que ha hecho historia".Plaza fue cuestionado por los pitos que recibió pocas semanas antes de ganar el título. "Llevo cuatro años, los dos primeros años jugamos semis, en el segundo estuvimos a una canasta de la final de la ACB. El año pasado las lesiones fueron durísimas y ahora la gente pensaba que habíamos empezado mal, pero hemos acabado la Liga a una victoria del segundo. El nivel de exigencia es alto y es lógico que la gente se exprese de otra manera", relató el técnico cajista: "Veo que Málaga es una plaza de mérito, somos el quinto presupuesto de España y hemos ganado una plaza, subimos al cuarto, y ganado de la Eurocup. Desde que conseguimos la Eurocup no nos hemos dormido pese a ganar la Euroliga. Llevamos victorias de nueve partidos y buenas sensaciones. Queremos llegar lo más lejos posible"."La mitad de la ACB mataría por vivir un año de Euroliga", recordó Plaza sobre el logro conseguido: "Llevamos 11 años seguidos en el Top 16 de la Euroliga, sólo cuatro equipos llevaban más tiempo que nosotros. El Unicaja ha vuelto a llamar a la puerta. Tiene todo el derecho a posicionarse institucionalmente para hacer más corta la Liga, el calendario tiene que compaginarse mejor. El año que viene vamos a jugar 70 u 80 partidos, pero sin chárter como en la NBA. El Unicaja es potente y con tradición, el sponsor más longevo de la Euroliga. Somos conscientes de las limitaciones. No tendremos el presupusto de CSKA, Madrid y Barcelona, parece que vamos a subir un 30% más de gastos, pero aun así quedaríamos lejos de los portaaviones, se irá en chárters. Queremos hacer una competición en la que los malagueños se sientan dignos, tutear a cualquiera. Ganamos en Moscú y en Tel Aviv el año que nos sacaron de la Euroliga. Si nos metemos en los play off de la Euroliga seria la hostia".