El sueño azulgrana de Plaza

Quedan líneas por escribir sobre el entrenador del Unicaja para la próxima temporada. En el club gusta la posibilidad de que continúe Joan Plaza al frente. El técnico también quiere, dice, pero algo a medio/largo plazo, no un año más. Mientras tanto, también tiende cañas en el mercado.

En una entrevista con Esport 3, aprovechando la visita del Barcelona al Carpena, habló abiertamente de la posibilidad de su deseo por el club azulgrana. "Si me preguntas si me gustaría, pues sí, pero no es una cosa que me obsesione. Hace dos o tres años estuve en las quinielas del Barça, pero se optó por Bartzokas y por Sito, que son grandes entrenadores, igual incluso mejores que yo. Ahora no es una cosa que me obsesione. Sí creo que ahora tengo el nivel de madurez que hace unos años no tenía a todos los niveles. Si eso ocurriese sería fantástico volver a mi ciudad, pero ya estar en las quinielas para entrenar al Barcelona sería una barbaridad. Si surge la oportunidad de entrenar en Can Barça, pues sería espectacular, pero solo con estar en la terna ya me es suficiente”, decía inequívocamente.

"Cuando llegué venían 3.000 espectadores a los partidos y ahora el club tiene 8.000 socios. Era un equipo sin jugadores malagueños y ahora no solo es que haya, sino que Alberto fue nombrado MVP de la Eurocup la temporada pasada. Ha habido espacio para la cantera, Sabonis ahora está en la NBA. Luego hemos tenido una serie de jugadores que han encontrado en el club una catapulta para sus carreras, como Dragic o Kuzminskas. Lo más importante es que tenemos una línea de trabajo y siendo conscientes de que el presupuesto no es el que el Unicaja llegó a tener en el pasado", dijo para destacar su trabajo al frente del Unicaja.

"Recuerdo que cuando vine esperaba estar uno o dos años y ya está. Aquí se ha vivido un nivel alto de tensión y ansiedad importante. Aquí hay tres periódicos que cada uno escriben dos páginas diarias de basket… El nivel mediático es muy grande, y la afición también entiende mucho. Creo que tuve una entrada compleja, pero ahora hay una gran estabilidad y me siento apreciado y valorado", remachó el técnico catalán.