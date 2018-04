Plaza: "Queremos el cinco de cinco"

Queda un mes para el final de la temporada regular, apenas cinco partidos. El Unicaja marcha quinto y depende de sí mismo para mantener el lugar y que no le pille nadie. Plaza pretende un pleno. En casa ante Bilbao, Zaragoza y Andorra. Fuera, en Gran Canaria y Badalona. Es el calendario que queda. Y quiere ganarlo todo Joan Plaza.

Plaza habló antes del duelo ante el Bilbao. "Hemos hablado de asumir que tenemos que ir por el cinco de cinco, si no cuatro de cinco", aclaraba el técnico catalán: "Debemos asegurar el máximo de partidos que nos permita estar en lo más alto posible en la fase regular. No podemos olvidar el partido que perdimos allí. Además, faltando pocos minutos ganábamos por 4-5 puntos y perdimos. Vienen necesitados aquí y es muy importante que en esa línea de hacerlo muy bien en casa, de ser competitivo siempre, aunque hay gente que veo que no lo entiende. Que el domingo saquemos el partido y venga la máxima gente posible".

Sobre el estado físico de la plantilla, Plaza es prudente con Jeff Brooks tras su síncope en Valencia. "No ha entrenado, no porque no pueda sino porque por precaución hemos intentado hacer todas las pruebas necesarias para descartar que pudiera repetirse el último episodio. Para descartar problemas cardíacos ha estado utilizando unos holter que nos permiten asegurar que fue lo que fue, un tema puntual. El resto del equipo está bien. Nedovic acabó con dolencias pero está bien. Queremos llegar muy fuertes al final de la temporada regular".

Acerca de la perspectiva de lo que queda de temporada regular, Plaza dijo que "queremos ser ambiciosos, atrapar a quien podamos, pero también hay mucha gente apretada y los partidos en casa valen mucho. Tenemos duelos ante rivales directos y es importante ser solventes y que vayamos a Gran Canaria y Badalona con fe. Pero no dejar escapar los partidos en casa, es clave".