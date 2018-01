Un descanso tonificador

Nada más acabar el partido ante el Valencia Básket, victoria capital para seguir en la pelea por la Copa del Rey, Joan Plaza hablaba de "ser pragmáticos" a la hora de preparar el siguiente enfrentamiento, en menos de 48 horas ante el equipo taronja, pero esta vez en la Euroliga.

Plaza optó por dar descanso a sus jugadores este miércoles. Entrenaron por la mañana Morayo Soluade y Viny Okouo, que no jugaron en el primer partido ante los valencianos. Dragan Milosavljevic sigue haciendo terapia de recuperación para recuperarse de la distensión en el psoas, pero no llegará para mañana, quizá sí el sábado. El resto, reposo mental y físico, que las dos facetas desgastan, para cargar pilas. El hecho de que el mismo rival está enfrente casi ha llevado a una dinámica de play off.

"Estamos jugando en la Euroliga a gran nivel. Estamos con una dinámica ilusionante en la Euroliga y los jugadores no quieren perderla. Sería bonito ganar, pero hemos de ser listos y hasta un punto pragmático para llegar bien el sábado. Somos el único equipo de Euroliga que jugamos el sábado. Hemos de ser pragmáticos el jueves pero sin reservarnos para nada", decía Plaza tras ganar al Valencia Básket.