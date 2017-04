Joan Plaza: "Los números nos desnudan"

Joan Plaza intercambió, antes del partido, un libro con Giorgos Bartzokas aprovechando el día de Sant Jordi, que consagra la lectura por encima de todas las cosas. Tras el encuentro su humor era distinto. No ponía paños calientes el técnico catalán por lo que había hecho su equipo en el Palau.

"Pocos partidos hablan más que éste cuando se hacen referencias a unos datos", decía Plaza: "El Barcelona ha tenido cuatro balones perdidos contra 17 nuestros. 60% en tiros libres y 44% en tiros de dos tuvimos. Te meten 90 puntos y no llegas a las tres faltas de media por cada cuarto... La idea de partido ha sido equivocada. No ha habido esfuerzo, el otro equipo ha tenido más energía. Este equipo necesita dos o tres esfuerzos en cada jugada para hacer algo. Llevamos unas semanas jugando domingo y miércoles pero no es excusa", decía Plaza, que no se refugiaba en la falta de descanso: "El cansancio es lo último a lo que debemos referirnos. Hemos pensado competir con el Barcelona sin el nivel de esfuerzo mínimo. No hemos entrenado apenas esta mañana para intentar recuperar fuerzas. Sólo por ser quienes somos y lo que hemos hecho la gente no va a brindar y nos va a poner una alfombra. Los datos nos desnudan completamente. Hemos sido capaces de parar a los mejores pivots del continente en otros partidos, pero no así, es imposible. Hemos acabado con cuatro faltas la primera parte. El autoscout es demoledor para nosotros".

"Me preocupa que la gente se crea que ganar es fácil, poniéndote la camiseta y ya está. Y así no es", prosiguió Plaza: "Hay que encontrar nuevos retos, situaciones que provoquen motivación. Tienes una oportunidad de oro para estar entre los cuatro primeros y no puedes tener esta puesta en escena. Esto no se corresponde, no se entiende. Pero espero que sólo sea hoy [por ayer]. Yo creo que cuando vienes a Barcelona contemplas perder, es lo lógico, pero no de esta manera. Hay que competir hasta el final. Ninguno tenemos la certeza de qué hubiera pasado si lo hubiéramos dado todo. Pierdes por 4-6 o 7 y ok, pero no así. Hay que saber jugar fuera de casa. Hemos vivido de rentas. Tampoco hemos de sacar las cosas de contexto, pero no hemos empezado con la actitud necesaria y lo hemos pagado".

La bronca de Joan Plaza a sus jugadores fue importante. No se puede repetir.