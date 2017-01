Joan Plaza: "No es un partido más, pero el trabajo está hecho y muy bien hecho"

Joan Plaza compareció para valorar el partido de mañana ante el Alba Berlín (20:45 horas, Andalucía TV). Es un encuentro capital, en el que se puede dejar sellado el pase a los cuartos de final de la Eurocup. Podría complicarse bastante el acceso en caso de derrota.

"Hay algunos condicionantes para que el partido sea diferente al de la ida. Juega Kicanovic, que no estuvo en Berlín. Les da una profundidad y una diversidad grande. Acredita 20 puntos casi por partido. Junto a la verticalidad de Siva y Mirosavljevic, la experiencia en ACB de Gaffney y English... Tienen un 41% en tiros de tres. Promedian 86 puntos de media", analizaba Plaza sobre las cualidades del Alba: "Espero un partido en el que jueguen más interior, no sólo en el perímetro, pero serán verticales, son capaces de salir y tirar. Tienen un nivel muy alto y agresivo, son capaces de presionar en toda pista. Seguramente utilizarán zonas como nos han hecho otros equipos".

Sobre el estado del equipo, Plaza dice que "estamos bien, estamos conscientes de la importancia del partido, el trabajo lo hemos hecho bien. No en un partido más. No sólo en la Eurocup, sino la misma ACB, hay una mejoría constante en el juego, el objetivo inicial. Los jóvenes están tomando una mayor presencia", dice Plaza, que explica por qué hay tanta diferencia entre la anotación en ACB (sobre los 85 puntos) y la de la Eurocup, más de 10 puntos inferior: "Muchas cosas lo pueden explicar. Puede ser culpa de la dinámcia que procuramos imponer. Hasta diciembre vamos alternando el cinco titular de Eurocup y ACB. Utilizas la competición en la que tienes un margen mayor de error para recuperar o involucrar los jugadores. La otra explicación es que sin quererlo gestionamos los partidos de ACB y Europa con una prioridad determinada. Cuando habías de jugar el jueves y el domingo en Euroliga, a veces premeditadamente, priorizabas un partido. Lo hemos visto hace poco, con duelos entre equipos de ACB en Euroliga, que son totalmente distintos en un margen de 48 horas, con dinámicas de 100 puntos o de 60. Pero creo que tiene una explicación más lógica con la de la alternancia de quintetos".

"El jugador está en una especie de encrucijada, de cambio de ruta", dice el técnico catalán sobre la importancia del partido ante los catalanes: "Dependiendo de lo que pase hoy, volvemos a superar una valla más. Yo era estudiante y quería estudiar el último día siempre. De lo que se trata es que el jugador, no encuentro otro símil mejor, lleve haciendo las cosas muchos meses y muy bien, no que se fíe todo al último entrenamiento. La dinámica individual y la colectiva no es mala. Aceptando errores, malos partidos. Si la Liga ACB es la más fuerte de Europa, estamos a dos partidos de los primeros, a uno de equipos que lo están haciendo genial, cerca de algunos de los mejores del continente. Los jugadores han de ver que no estamos tan lejos de los mejores. Vamos a incidir mejor, enfrente habrá un equipo con ganas. Kicanovic querrá mostrarse en Málaga, jugar a alto nivel, quizá otros mostrarse para la ACB. Pero el equipo ha estudiado en los últimos meses, el trabajo está hecho y muy bien hecho".

Sobre los pitos recibidos por el Carpena el pasado domingo, Plaza aseguró que "el público puede ser soberano, puede decir lo que crea, está en su derecho de opinar. En la intimidad de los entrenamientos se explica mucho mejor que en los partidos el porqué de las cosas. Si un jugador ha llegado un día tarde, si genera mala química, si no tiene rutina de trabajo, si mete 20 pero le meten 23... Salvo los que estamos en el día a día, eso no pueden saberlo fuera. El público siempre pide más, es lógico, pero debemos estar centrados. Estamos trabajando varias cosas, algún recurso táctico se va a utilizar, pero no perdiendo de 20 como en Valencia, sino cuando te pueda producir un cambio de dirección, perdiendo por 5-7 puntos. Invertimos tiempo, meses, en cosas que aún no ha salido".

Por último, Plaza hizo un llamamiento antes del partido a la gente del baloncesto de Málaga. "Invito a la gente a venir. Es un partido en el que todos hemos de sumar, apretar, ser capaces de ayudar a un ambiente positivo. Ir todos cogidos de la mano para superar el partido y meternos en un Top 8 ilusionante. Si llegamos a las eliminatorias intentaremos generar un ambiente más intenso en el Carpena, todos, que demuestre que somos un equipo de Euroliga y que quiere seguir compitiendo al máximo nivel. Pero primero, todo está en ser capaces de animar a la gente, que vengan activamente a apretar y ayudar los momentos más difíciles".