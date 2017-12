Joan Plaza y el progreso

Llega el Khimki al Martín Carpena. Equipo completo y temible para un Unicaja que suma cinco derrotas consecutivas en Euroliga. Se lo toma con calma Joan Plaza, al que no escandalizan la dinámica ni la posición del equipo, colista en la máxima competición europea. "Tenemos la sensación de que mejoramos, pero hay que corroborarlo día a día. Tenemos la sensación de estar más automatizados y con las ideas claras, pero no podemos vivir de rentas y tenemos que seguir progresando. Hay margen de mejora y vamos a por ello", aseguraba ayer el técnico cajista en la rueda de prensa previa al encuentro de hoy (20:00).

Plaza describe al Khimki, del que asegura que está "bien entrenado" por Bartzokas, coach del Barcelona Lassa el pasado curso. "Tiene gente con talento, con Shved, el jugador más caro de Europa, completísimo y que podría estar en la NBA. Es vertical, con envergadura... El Khimki tiene jugadores disciplinados, físicos y que les permite jugar por encima del aro. Tienen alguna baja, pero la suplen gracias a su potencial atlético", señala. Así, "tendremos que hacer un gran trabajo defensivo, pero sin distorsionarnos por el hecho de que siempre cambian de jugador en defensa y eso confunde".

El balance de tres victorias y ocho derrotas lastra al Unicaja sobremanera. El catalán trata de ser comprensivo con los suyos y reprende al ser cuestionado. "Lo he explicado muchas veces, pero la gente no me entiende, piensa que me excuso. Esto es el Top 16 y es complicado. Pudimos ganar algunos partidos más como ante el Brose, también en Atenas y eso depende en parte de una experiencia adquirida en la Euroliga que no tenemos. He dicho claramente que excepto dos partidos, Madrid y Valencia, el resto competimos bien", explica. Por tanto, reclama que es importante "no obsesionarse": "Con la experiencia de esos encuentros, tenemos que ir a ganar. Estamos a dos partidos del Real Madrid y empatados con el Valencia. En los partidos que competimos no nos vimos muy lejos y en los que perdimos incluso pudimos ganar".

En lo que respecta a la rotación amplia de Plaza -pese a haberse reducido-, el preparador cajista también es tajante. Pone como ejemplo al Fenerbahçe y se defiende. "Lo curioso es que Obradovic juega con siete y nadie se pregunta por los que no juegan. Dani (Díez) jugó tres días de titular... La rotación es amplia y unos días antes, otros lo harán después. Lo que tienen que pensar los que no juegan es o rendirse o trabajar como un cabrón", explica. Lo deja en manos de la plantilla: "Los jugadores han de asumir el rango y el rol, no hay ningún problema. Milosavljevic estuvo sin jugar tres o cuatro partidos y no pasaba nada. Juegan los que están en una mejor dinámica".