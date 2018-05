Plaza: "Nos ha faltado ese instinto de 'killer' para romper los partidos"

Dos derrotas seguidas antes del play off tienen al Unicaja tocado. Joan Plaza le quita hierro y solo ve al equipo ganando lo que queda para llegar a tope. En sala de prensa del Martín Carpena recordaba esta mañana la eliminatoria de hace tres temporadas frente al Barcelona y pide un paso adelante partiendo de mañana, cuando el conjunto malagueño recibe al MoraBanc Andorra (19:00).

"Vamos a ir al 100% en estos dos partidos. Queremos ganarlos y a ver si llegamos en el mejor estado de forma al play off. Hace tres años fuimos a los play off perdiendo los últimos cinco partidos y no nos metimos en la final por un triple de Navarro discutible. Lo que hemos de recuperar es esa situación en la que el jugador entienda que el play off es un mundo aparte de la liga regular. Se está demostrando en la NBA, el factor cancha sirve de poco y hay jugadores que lo usan de escaparate final para renovar o jugar en otros lados. Debemos llegar todos al 100% y con el deseo de hacer unos grandes play off y pelear por la semifinal a cara de perro. No vamos a especular porque no estamos en condiciones de hacerlo", aseveró.

Sobre el rival, mira al equipo del principado con recelo. Allí se cayó en la primera vuelta y Plaza define al MoraBanc Andorra como "un equipo competitivo y duro": "El partido lo preparamos recordando que perdimos allí de seis puntos (66-60), recordando que tuvimos en ese partido un horrible segundo cuarto con un parcial 15-0 y de ello fueron viviendo hasta final de partido. Recordando y reconociendo que tienen tres jugadores que han cambiado, han mejorado su equipo y han sido capaces de ganar a Gran Canaria, Barcelona o Tenerife en su cancha como a nosotros".

Se da que estas últimas semanas ha habido cambios en la estructura del club y se han producido manifestaciones desde la propiedad acerca del futuro. Que si plan A o plan B, que si Plaza sí o Plaza no. Un runrún genérico que para el técnico sí que enturbia, "aunque para la persona civil no debería ser así", apunta: "Los jugadores no dejan de ser jugadores, entrenadores o personal del staff técnico. Personas que viven y que sufren y pueden tener inquietudes de saber dónde les va a llevar la vida a corto plazo. Lo ideal es que todo eso esté resuelto con tiempo. A pesar de que todos en algún momento no hemos sabido qué sería de nosotros en dos meses, en general da paz al que está trabajando saber dónde va a estar y si tiene que matricular a los niños aquí, embalar paquetes o ir cogiendo billetes para dentro de un mes. Esto va implícito en el deporte, pero el jugador, entrenador y miembros del staff que lo sufren les genera una inquietud que desearían quitarla".

Deja alguna pildorita Plaza al hablar de cómo gestionar estas situaciones. Casi que se le puede aplicar a él lo que explica: "Se gestiona con tiempo, desde muy atrás. Contra esto hay motivos contrarios, en el sentido de que si a un jugador le das cinco años, si es un mal profesional también se tirará a la paja, pero hablo de buenos profesionales, no del que es un zángano. El buen profesional, si sabe dónde va a estar, desde enero hasta principio de verano es una buena etapa para sacar las conclusiones de saber si esas personas deben seguir o no. Si lleva cinco años, pues ya sabrás si debes seguir con ella o no. El otro día leía sobre un jugador de Las Palmas que ni ha debutado porque no quería entrenar. No hablo de ese perfil, sino del buen profesional y no se le puede juzgar por los últimos 20 días después de estar cuatro o cinco años en una institución".

Dentro de esos 20 o más días está esta mala dinámica del Unicaja justo a las puertas del play off. La incomparecencia en Gran Canaria (76-55) y la derrota con el Tecnyconta Zaragoza por solo un punto (82-83) han generado preocupación. Más por situaciones de desconexión que, dice el técnico, le quitan el sueño. "El domingo a las 3:48 estaba ya despierto. No sé cuánta gente más lo estaría o pasó un domingo de mierda aunque fuera a ver a las chicas a jugar a la final y todo. Este año hemos tenido cuatro o cinco partidos de 70 donde hemos perdido de más de 20 puntos, pero también es verdad que perdimos algunos partidos que nos han molestado y se dan porque se encadenan una serie de errores en momentos muy concretos. No solo en el final, porque todos vemos el tiro o pase fallado o esa mala defensa en el último minuto, sino momentos en que puedes romper el partido y no lo haces. Por la comodidad de algunas personas que les hace no tener ese instinto asesino de equipos europeos o sudamericanos por ir a romper", explica Plaza, que ha visto una falta de hambre en momentos clave: "Ha faltado ese instinto de killer, de asesino por romper y por jugar con más coherencia al final del partido algunos tiros, defensas o pases que nos han costado partidos por pequeña diferencia".

Como sea, Plaza pone en valor las actuaciones en Euroliga y defiende a su equipo, al que considera uno de los cocos en cualquier cruce: "No sé qué pensarán los demás. Esta temporada hemos jugado contra los mejores de Europa y hemos competido y ganado a casi todos, quitando Panathinaikos, Zalgiris, Baskonia o alguno más. Ganamos a CSKA. El equipo sabe que jugando al 100%, sin especular, sin pensar en el futuro, centrándonos en el ahora somos capaces de competir con cualquier equipo de Europa en cancha contraria y propia a gran nivel".

Por último, aún está pendiente de resolver qué pasará con Livio Jean-Charles. El francés llegó de los Austin Spurs de la D-League norteamericana para suplir a Shermadini con un contrato de dos meses. Recuperado Shermadini, Plaza ya deja entrever que no se le prolongará hasta final de temporada y emplaza a cuestión de horas para saberlo: "Mañana o pasado habrá comunicado del club, pero Livio está ahora de baja porque no ha podido entrenar. Tiene un problema en la rodilla, no va a poder jugar y para este domingo seguro que es baja. Ya ahí se comunicará qué se va a hacer con él. Lo que se aventura es que seremos de los poquitos equipos que habremos acabado con la misma plantilla que empezamos. Vino Livio mientras no estaba Shermadini y no solo eso, sino que empezamos con 14 jugadores y acabamos con 13 porque se fue Musli y no cubrimos la plaza, y eso es un valor añadido para la temporada que estamos haciendo".