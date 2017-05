"Joan es mi amigo y uno de los mejores técnicos de Europa"

Tariq Kirksay (Nueva York, 1979) es uno de los jugadores más veteranos de la Liga Endesa. En el mundillo del baloncesto es muy respetado por su profesionalidad y capacidad de integración. Nacido en el Bronx, no tuvo una infancia sencilla y salió adelante. Internacional con Francia, país en el que obtuvo la nacionalidad tras varios años jugando en su Liga, fue reclutado por el Iberostar Tenerife tras la grave lesión del alero Javi Beirán. Es el cuarto club en el que juega en España tras Sevilla, Estudiantes y Joventut. En la capital andaluza estuvo dos años junto a Joan Plaza. Y se deshace en elogios a su figura.

-¿Cómo ve la eliminatoria de cuartos de final entre el Unicaja y su equipo?

-La veo bien, tenemos opciones aunque ya estemos contentos de estar aquí, por llegar a un lugar en el que el club no estaba desde hace casi 30 años. Todos los equipos, en este punto, estamos con hambre y queremos hacer lo máximo para pasar a la máxima ronda. Estamos preparados para hacer cosas bonitas. Somos dos equipos que han ganado dos títulos europeos y eso nos da tranquilidad, pero no quita ganas de ganar.

-¿No resta ambición haber conseguido algo histórico?

-Cuando eres, o quieres ser, un gran equipo no te pones límites. Hay equipos para los que es suficiente llegar a los play off o mantenerse... Si te pones límite te limitas tú, para nosotros no hay techo. Quiero hacer lo máximo. Me gustan mucho los retos, soy un ganador.

-¿Qué le parece el Unicaja?

-Tienen una fortaleza parecida a la nuestras. Tienen más que un jugador que puede ser la estrella. Juegan bien en ataque y defensa y por ello han ganado la Eurocup. Es una eliminatoria muy fuerte y competitiva. Muy divertida para jugarla. Pero para nosotros no es suficiente haber llegado aquí.

-En los dos partidos de la temporada regular el Unicaja. ¿Importa eso algo ahora mismo?

-Ahora no cuenta nada, todo comienza de cero. A ver cómo salimos. Tenemos que bajar los errores que podamos hacer, controlar, no podemos hablar mucho de qué van a hacer ellos. Tiene un buen entrenador que sabe lo que hace. tenemos que ejecutar nuestras cartas.

-Hablaba del entrenador del Unicaja. Estuvo con él dos temporadas en Sevilla, ¿qué recuerdo tiene de Joan Plaza?

-Tengo muy buen recuerdo, es uno de los mejores técnicos de Europa. Más que nada, Joan es un amigo, me ayudó siempre, en el baloncesto y en la vida. Yo le llevo siempre en mi corazón, es un tío bueno. La gente se equivoca cuando le juzga desde fuera, no le conoce bien personalmente y puede pensar que es de otra manera. Siempre va un paso atrás, es un poco reservado y habla un poco diferente. Pero por mi parte, he pasado dos años ideales con él. Le deseo siempre lo mejor, pero no en esta eliminatoria (risas).

-Más allá de la valoración personal, ¿qué destacaría de Plaza como entrenador?

-Los resultados no mienten, todo lo que ha ganado no se lo pueden quitar. Nunca tiene una plantilla de estrellas, pero se nota que siempre fue competitivo. Cuando puedes hacer un equipo ganador sin estrellas es que eres un gran entrenador. Alguien que te gane títulos no abunda. Imagínate, fue a Zalgiris y ganó títulos. Ganó con Real Madrid, la Liga y Eurocup, en Sevilla nos llevó a la final de la Eurocup y ahora la ha ganado con el Unicaja. Los resultados hablan mejor por él que cualquier otra cosa.

-Los jugadores del Unicaja, el baloncesto español en general, habla de lo bien que juega este Tenerife. ¿Cuál es la clave?

--No hay egoísmo en este equipo. La gente habla de cómo pasamos la pelota y es porque somos generosos. Es una cosa que hacemos, también defendimos bien. Somos hermanos fuera y eso se nota en la cancha. Cada uno juega por el otro. En los entrenamientos ve que la gente viene a entrenar con ganas. No todos los jugadores de los equipos en los que estuve venían con ganas a entrenar, aquí no se piensa como un trabajo. Con este equipo, la gente tiene ganas de entrenar, ves que después ocho jugadores siguen haciendo cosas después del entrenamiento, mejorando su juego o su físico. Todo eso es algo de ganadores. Las cosas salen bien, pero hay mucho trabajo detrás de esto. Casual no es.