Bertomeu mantiene el embudo

Jordi Bertomeu, CEO de la Euroliga, habló durante la Final Four de Belgrado para diversos medios europeos. El mandamás de la competición hizo alusiones a algunos temas interesantes en clave Unicaja, que aspira aún a obtener una plaza para competir entre los 16 mejores equipos de Europa vía play off. En caso contrario, volverá a la Eurocup, que ganó en 2017.

Precisamente, a esa vía de acceso a través de la Eurocup se refirió Bertomeu. Él ha hablado previamente de ampliar el número de plazas y de incluir ascensos y descenso. Pero, por ahora, el embudo seguirá siendo el mismo a media plazo. "En los próximos cuatro años (el siguiente ciclo estratégico empieza en 2019 con la expansión a 18 equipos) no vemos ninguna expansión. El siguiente movimiento podría ser incrementar el número de equipos que vendrán de la Eurocup, pero sería en el siguiente ciclo. La Eurocup genera cuatro millones de euros. Se le han ofrecido dos invitaciones para la Eurocup a los finalistas de la Champions League (AEK Atenas y Mónaco)", dijo Bertomeu.

Habló Bertomeu de la ampliación a 18 equipos desde 2019, con invitaciones para Bayern Múnich y un equipo francés. "Estamos 100% confiados en el Bayern Múnich y tenemos confianza en que tendremos un muy buen equipo en Francia. El mercado alemán está preparado para tener un nuevo equipo en la Euroliga. El Bayern es un mercado muy importante con una clara ambición de futuro", señaló el dirigente catalán.

"Las ventanas no funcionarán nunca en el formato actual, no se puede privar a las selecciones de los mejores jugadores", insistió Bertomeu sobre la polémica con la FIBA por los partidos de selecciones nacionales en la mitad de temporada, al tiempo que ratificó que "no cambiaremos el sistema de Final Four, es el camino correcto".

También se refirió Bertomeu a un tema interesante, la posibilidad de introducir un límite salarial. De los últimos 40 puestos de Final Four, 33 lo ocupan los seis mismos equipos. "Lo estamos estudiando y lo hablamos con los clubes desde hace meses. Una solución como el salary cap de la NBA es complicado cuando hay equipos de diversos países que tienen un tratamiento fiscal diferente, que el jueves juegan en la Euroliga y el domingo en su liga nacional. Funciona para un sistema cerrado, para un mercado consolidado en un único territorio como EEUU. Debemos ayudar a los clubes en desventaja", remató.