"Jugar tanto explica los porcentajes"

No se mostró excesivamente crítico Joan Plaza tras la dura derrota, aunque sí reconoció la superioridad blanca sobre el parqué. "Una vez más ha ganado quien más se lo ha merecido, quien ha estado más acertado, quien ha cometido menos errores...Creo que justificar esto con la calidad del Real Madrid, con que Doncic no solo meta muchos puntos sino que también coja muchos rebotes...", comentó en primera instancia para desgranar las claves del tropiezo: "Con 16 balones perdidos es muy difícil competir en este nivel. Que nos metan 13 puntos en rebote ofensivo quiere decir que hemos cerrado muy mal el rebote. Después de capturas ofensivas hemos permitido muchos triples. Evidentemente un 21% contra un 50% en tiros de tres hace que la diferencia sea esta".

Hizo hincapié en no excusar la tercera derrota en cinco días. "Nunca me acuerdo ni de los lesionados, aun siendo una obviedad que Nedovic es una persona importante; ni tampoco lo alego a algo que sufrimos todos los equipos que estamos en Euroliga. Sabíamos que nos metíamos en este charco del cansancio. Ahora nos tenemos que ir para Andorra y jugar un partido el domingo. Es a nivel general, lesiones tiene todo el mundo".

Es clave relativizar resultados, si intentas remontar y no ganas, hay desgaste que pagas

Sufre el conjunto de Los Guindos un mal que amenaza con convertirse en crónico por la periodicidad con que viene reproduciéndose. Calmó las aguas Plaza al ser cuestionado por la falta de tino. "Es una obviedad que jugar tantos partidos es una de las razones por las que tenemos tan bajo porcentajes en tiros. Acabarán entrando y adaptándonos al ritmo de esta competición. No hay que alarmarse", explicó.

Las derrotas llevan a acordarse de los que no están, más cuando es la estrella del proyecto. "Nedovic es una persona que entre todos hemos creado una gran necesidad. Pero a lo hecho, pecho. Lo de Nedovic es algo que se arrastra de la selección y que ya le impidió ir con ellos", comentó el catalán sobre el serbio.

Sí quiso reflexionar sobre la dureza del calendario, que, a su juicio, debe tener una revisión. "Cualquier sobreexplotación es mala. Vengo diciendo hace muchos años que hay que sentarse en una mesa porque estamos explotando tanto a la vaca que al final la vaca se va a morir. Es un problema generalizado. Que genera lesiones, malos resultados...", diseccionó, para invitar a las federaciones a un diálogo: "Creo que es un debate que hay que hacer a posteriori, no durante la temporada y más si pierdes. Es ventajista. Hay que hacer un calendario más consecuente y quizás estamos en un proceso de conseguirlo. Miré los otros días uno de la NBA y juegan muchos partidos, pero sí que es cierto que con chárter de puerta a puerta. Aquí eso lo tienen tres. Es algo que hay que debatir, sabiendo que hemos de perder todo un poco para hacer un calendario más consecuente. No es el día para ello porque parece que estoy llorando por ello y no quiero".

En este sentido, consideró básico aprender a dosificarse y a restar importancia a los traspiés. "Es clave relativizar resultados. Has de intentar ganar, pero cuando sabes que juegas a las 36 horas has de jugar bien tus cartas. A lo mejor si intentas recuperar y no ganas el partido, el desgaste que generas en tus filas lo vas a pagar en el siguiente partido, que a lo mejor es el que más opciones tienes de ganar. Hay que ver de qué manera hemos de maximizar el rendimiento para cada partido. No hay que minusvalorar las derrotas", dijo.

Incidió en la dureza de la Eurolig. "Añoramos tener dos victorias más en ACB, puede ser que derivadas del cansancio. Hemos de ser mejores. Hay equipos con más experiencia en Euroliga que están perdiendo. No es solo una cosa del Unicaja. Perder contra Zalgiris es una putada, igual que contra Bamberg. Pero no es fácil. En la Euroliga hay que estar al máximo nivel", cerró Joan Plaza.