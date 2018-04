Katsikaris: "El Unicaja es una de las referencias de la liga"

En Tenerife son cautos con la visita a Málaga, pese a que llegan en dinámica positiva tras arrastrar dos triunfos. Es la sensación que destilan las palabras de su entrenador Fotis Katsikaris, que respeta al equipo de Plaza y advierte de sus peligros, los que cree que su equipo está en disposición de parar a estas alturas de la temporada.

"El Unicaja es un equipo súper duro, una de las referencias de nuestra liga. Tiene una plantilla profunda, de mucho talento físico. Es muy difícil ganar allí, pero es una motivación más para seguir con el trabajo y competir", alabó el técnico heleno, que destacó el daño que hace el conjunto cajista a sus rivales con las capturas en el aro ajeno: "Es un equipo que en los últimos cuatro partidos ha anotado 60 puntos de rebote ofensivo, que es un dato brutal. Aparte de eso, es un equipo diferente, que tras los rebotes no solo mete de dentro, también pasa fuera y mete de tres. Eso es muy difícil de controlar. No solo los grandes, hay que hacer un gran trabajo colectivo para tratar de controlar eso. Si no, vamos a tener problemas seguro".

La eliminación de la FIBA Champions League supuso un palo duro para el Iberostar Tenerife, que trata de resarcirse en la Liga Endesa, donde aspira a colarse entre los ocho mejores y colarse en la lucha por el título. "No somos un equipo que cometemos tantos errores como el último partido en Bilbao, es una cuestión de concentración, de leer mejor cada situación", comentó Katsikaris, que ve en una línea ascendente en sus jugadores: "Estamos en ello y veo al equipo súper motivado, bien mentalmente para hacer las cosas que necesitamos. Llegar a los partidos bien preparados y competir".