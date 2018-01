Kaunas, cinco años después

Varias latitudes perdurarán en la memoria de Joan Plaza cuando la luz se apague. Estará su Badalona, Madrid, Sevilla o Málaga, banquillo donde más días contó. También Kaunas, donde el viernes regresa. Será especial volver a andar por las maderas de la banda del Zalgirio Arena para el catalán, que desde que dejó la capital lituana, hace cinco años, no tuvo la ocasión de regresar como enemigo. Una temporada en el que el arraigo entre ambas partes alcanzó grandes magnitudes. "En solo diez meses toda Kaunas se metió en mi corazón. Si pudiera volver tiempo atrás, volvería al Zalgiris", reconoció Plaza en una despedida entre vítores.

Dejó el entrenador buen regusto en la ciudad en la que confluyen dos de los ríos de más trascendencia del país báltico, el Niemen y el Neris. Llegó allí tras realizar un sobresaliente papel en Sevilla, donde incluso abrazó un subcampeonato de la Eurocup. También puso en el foco a entonces estrellas en ciernes como Satoransky o Sastre. Convergieron entonces los intereses del Zalgiris de recuperar cierta identidad y los de Plaza de retornar al primer escalón continental.

Efímero, pero muy fructífero resultó el matrimonio que se selló en el verano de 2012. En su primera experiencia fuera de las fronteras españolas, el técnico se adjudicó la Supercopa y la Liga de Lituania. También llegó a las semifinales de la VTB League -el Zalgiris no la disputa desde su salida al renunciar por la carga de partidos que suponía-. En la Euroliga el tope se lo determinó el Top 16 -estuvo encuadrado en el mismo grupo del Unicaja, donde los dos quedaron eliminados, aunque los lituanos se impusieron en el doble compromiso-, tras cerrar la primera fase como líder. Como contrapartida, las lesiones y los problemas económicos descompusieron poco a poco a una plantilla que desplegó grandes momentos de juego. Un sobresaliente rendimiento en uno de los ruedos más exigentes del Viejo Continente, donde se ganó el reconocimiento y los parabienes del entendido aficionado lituano.

Plaza, que tuvo que hacer frente a impagos prolongados, reconocía hace unos días en una entrevista para la ACB que ese periodo le curtió a todos los niveles. "Una etapa muy bonita donde descubrí otra faceta. Como decía Manel Comas, no eres entrenador hasta que no te dejan de pagar o no te despiden", admitía. Situación la de los impagos que hizo inviable la posibilidad de poder prolongar la unión, más cuando el Unicaja esperaba al otro lado de la puerta.

Se entendió en Kaunas el adiós. En una calurosa despedida, el presidente Paulius Motiejunas le dedicaba unas palabras de alta valía. "Nos ha venido a recordar los valores del Zalgiris", explicó. Caló tan hondo el entrenador que antes de partir hacia Barcelona le condecoraron con el orden del club, una especie de insignia de oro y brillantes que representa el máximo premio que concede la legendaria entidad. Todo tras 10 meses y 72 partidos.

Aunque se agotaron unos 2.000 días, no tuvo la oportunidad Plaza de regresar. Lo hará un lustro después, con el Unicaja, aunque seguro que en la afición lituana aún está grabada la temporada 2012/2013. Quedan en el Zalgiris muchos miembros del staff técnico con el que tuvo que trabajar el entrenador cajista, también Paulius Jankunas, con casi toda su carrera en el club.

Con Jasikevicius en el banco, el conjunto lituano vuelve a lucir. Con uno de los presupuestos más bajos de la Euroliga, es uno de los descubrimientos del presente curso. Vencieron en el Carpena con bocinazo final de Ulanovas y ahora intentará el Unicaja recuperar lo perdido en casa. En el Zalgirio Arena, donde el catalán ansía volver. "Siempre jugar contra Zalgiris será especial, más allí", decía en la visita de los lituanos a Málaga. Lo bueno se hace esperar, pero normalmente suele llegar. Toca Kaunas, cinco años más tarde.