"Kostas da amenaza, está muy maduro"

No se marchó a la isla con regusto amargo Fotis Katsikaris, que terminó satisfecho con sus jugadores. "Hicimos buen trabajo defensivamente, sobre el plan que preparamos, pero algunos errores nos penalizaron, aunque no es nada fácil jugar contra un equipo con tanto talento. Controlamos bien el rebote, especialmente el ofensivo, pero nos faltó acierto, que es fundamental para aguantar en el partido. Muchos de los tiros eran solos y ahí estuvo el partido, no tuvimos la oportunidad de meternos en los instantes finales", comentó el heleno, que recalcó los problemas a los que tuvo que hacer frente: "No era fácil jugar sin Ponitka, que tiene un esguince; y sin Fran, con un proceso vírico. Seguimos en la lucha como está la liga, no perdemos la fe. A pensar en el partido del miércoles ante el Delteco".

El técnico lamentó no haber podido mantener el average particular a favor. "Lo hablamos, pero fallamos tiros libres y cuatro mates. Fallamos mucho. Sabíamos que eran cuatro puntos, pero parecía difícil con 14 abajo", reconoció.

También alabó a Vasileiadis, máximo anotador del choque con 16 puntos, que mantuvo a los aurinegros con vida en muchos instantes. "Kostas es un jugador que nos da algo que necesitamos, es muy impulsivo, con muy buenos números de tres y es una amenaza que nos abre el campo. Está físicamente muy bien, muy maduro y hace todo lo posible para ayudar al equipo", remachó en referencia al ex alero verde.