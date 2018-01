Kuzminskas ficha por el Armani

Con el final de año, la Gazzetta dello Sport desvelaba un fichaje de calado para un rival del Unicaja en la Euroliga. Y no un jugador cualquiera, porque durante tres años dejó muestras de su baloncesto de alta escuela en la Costa del Sol. El boquerón báltico, como él mismo se autodenominó, fichará por el AX Armani Milano después de que ningún equipo de la NBA le haya reclamado en el último mes, una vez fue cortado por los Knicks. New York prescindió del jugador lituano tras año y poco en sus filas y allí se quedó Kuzminskas esperando una oportunidad en otra franquicia. Visto que no llega, Efes y AX Armani le hicieron proposiciones. Anoche se confirmó, Kuzminskas integrará el equipo entrenado por Pianigiani, con el que el Unicaja volverá a medirse este enero.