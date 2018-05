Laprovittola, el apellido del milagro

Hijo de Margarita Stolbizer, una política argentina progresista que desafió a Kirchner, Nico Laprovittola es el apellido del milagro en el Joventut de Badalona. Llegó en enero, cuando la histórica Penya languidecía, económica y deportivamente. Jugaba el base argentino en el Zenit de San Petersburgo, pero sin mucho protagonismo. Ya con experiencia en España tras haber jugado en Estudiantes y Baskonia, Laprovittola aceptó el reto. Y la Penya se mantiene en ACB.

"Cuando llegué el equipo no estaba en su mejor momento y perdimos 5 o 6 partidos seguidos. Fue duro, pero el hecho de cambiar la dinámica posibilitó que nos divirtiéramos en la pista. Estos últimos resultados son para estar contentos, felices y, a ser posible, con una última victoria", dice Laprovittola antes del último partido de la temporada ante el Unicaja. Y es que el impacto en el equipo ha sido muy grande. Es cierto que tanto Diego Ocampo, destituido poco después, como Carles Durán le han dado las llaves del equipo. Ha dispuesto de 31 minutos por encuentro y de barra libre para crear y anotar. No entra en las estadísticas acumuladas al no haber jugado el mínimo de partidos, pero sus números han sidos brillantes. 16.4 puntos, 6.8 asistencias y 2.8 rebotes para 16.9 de valoración. De largo, el jugador más productivo del plantel verdinegro.

Vistas sus actuaciones, probablemente sea su último partido con la camiseta verdinegra porque se ha revalorizado, aunque sea un jugador de características especiales. Pero quiere hacerlo bien ante un equipo que años atrás estudió sus evoluciones porque le veía un base interesante. "El Unicaja es un equipo peligroso, de play off y que ha jugado Euroliga. Nos da un plus de motivación jugar ante un equipo de esta entidad. Tienen grandes jugadores pero, si desarrollamos nuestro mejor juego, podemos ganar el partido. Sin embargo, no será nada fácil, nos obligarán a hacer un muy buen encuentro", remachó.