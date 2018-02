Laso: "Ellos tuvieron mucho acierto"

"Lo primero es que la sensación es que el equipo compitió y trabajó durante los 40 minutos. Ellos tuvieron mucho acierto. En el primer tiempo tuvimos muy malos minutos y luego el trabajo de seguir remando y no salirnos del partido. Contentos por el partido y sabiendo que la Copa es una final cada día", así comenzó su análisis Pablo Laso tras eliminar al Unicaja.

El entrenador del Real Madrid continuó así: "Estamos hablando de 13 triples, unos guarismos altísimos en un partido de mucho nivel. Hicimos cosas bien para estar en el partido ante un equipo que tuvo mucho acierto. Muy contento, a descansar y a preparar el próximo partido".

Sobre las claves del partido, Laso lo tiene claro: "Lo primero felicitar a mi equipo. El final del segundo cuarto fue clave para volver al partido. La segunda mitad ha estado muy igualada. Tengo la sensación de que todo el mundo está preparado para aportar en cualquier momento".

Ahora ya no piensa en el Unicaja. Eso le da igual porque su realidad es medirse al Tenerife en las semifinales de esta Copa del Rey 2018: "Yo creo que el Tenerife está aquí por méritos propios. No vi el partido ante el Valencia, pero lo veré. Todo el mundo me dice que dominó el partido. Yo conozco gente de ese club desde Leb-2 y me quito el sombrero ante el crecimiento del Tenerie como club".