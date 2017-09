"Lejos de Málaga valoras lo que es el Unicaja"

Morayoninuoluwa Chukwemeka Soluade (Londres, 1995) es Morayo o simplemente Mo para sus compañeros. Brilló en el primer partido de la pretemporada (16 puntos ante el Betis en Morón) y está decidido a coger con las dos manos la oportunidad que se le presenta. Parte en el teórico puesto 14 de la plantilla, pero Plaza no le ha puesto techo. Sus palabras suenan más maduras, tras haber hecho la mili en San Sebastián y Burgos ya sabe lo que supone militar en un club como el Unicaja. Más fuerte físicamente y con las ideas claras para ser un profesional del baloncesto, el teórico tercer base del equipo se mira en el espejo de Alberto Díaz, con el que coincidiera en el equipo junior y en el Clínicas Rincón.

-Estuvo un año y medio fuera, en San Sebastián y Burgos. ¿Se ha encontrado muy cambiado el club?

Plaza no me ha dicho que no voy a jugar o jugar poco, pero sé de que debo ganarme cada minutoSalir de aquí me ha valido de verdad para saber que quiero ser profesional del baloncestoMcCallum tiene mucho nivel, físicamente tiene mucho poderío y habilidadMis orígenes son de Nigeria pero nací y crecí en Londres, esa mezcla entre europeo y africano es buena

-El Unicaja ha cambiado algunos jugadores, pero poco más. Me tratan como familia, estoy en casa. Estar en un club como el Unicaja es un lujo para mí. Para cualquiera, vamos. Antes de salir de Málaga pensaba que en todos sitios era igual y no, ahora lo valoras. Estuve medio año en San Sebastián y me encontré con cosas que no pensaba que había en el baloncesto español. Estar de nuevo aquí es un premio. No puedo estar más contento.

-¿Ha cambiado su mensaje con usted Joan Plaza?

-Me siento más ya del primer equipo. Hay un cambio en cómo me habla, sí. Antes me hablaba como un junior, que realmente lo era, y ahora como alguien del primer equipo. Lo noto y me siento más parte del primer equipo, más cómodo en esta situación.

-Hay más exigencia también.

-Claro, ya no soy el junior que hace dos puntos y juega cinco minutos y ya está todo bien. Hay más exigencia. Hay que hacerlo a nivel profesional, no como un junior. No me ha dicho que no voy a jugar o que voy a jugar poco. Soy muy consciente de mi situación y de que tengo que ganármelo, pero si lo hago tendré minutos. Vamos a hacer buen año. Yo en cuanto me llamen para salir a la pista estaré listo. Sea el primer partido, el quinto o en penúltimo. Aunque espero que no sea en el penúltimo (risas).

-Se le recuerda aquellos partidos de Euroliga ante el CSKA en los que salió y lo hizo muy bien ante la élite europea.

-Eso tengo que dar todos los partidos, como mínimo. Dar energía, morir en la defensa.

-¿Cómo ha madurado en este año y medio fuera?

-Pues he conocido gente distinta, fuera del ambiente de cinco años que tenía en Málaga. Entrenadores nuevos, compañeros distintos... Meterme en el equipo era más difícil. He madurado como persona y como jugador.

-¿Qué hace mejor en la cancha?

-Creo que he dado un salto en todo. Mi visión de juego, siendo líder cuando me ha tocado, dando energía, mucha defensa... Creo que en todo.

-Coincidió cuando era junior y en el Clínicas Rincón con Alberto Díaz. ¿Qué supone verle en el primer equipo consolidado a su lado?

-Es una buena imagen para seguir, un ejemplo. Él empezó como yo, siendo el tercer base del equipo, y ahora se ha metido bien en el equipo, que es lo que espero hacer lo.

-Hay muchas esperanzas puestas en McCallum en Málaga. ¿Qué tal la primera impresión?

-Muy buena gente, muy majo. Y muy buen base, la verdad. Tiene mucho nivel, físicamente tiene mucho poderío y la habilidad es top. Con Alberto y Ray voy a aprender mucho este año, tengo muchas ganas.

-No puede negar que aprendió en Málaga español. No ha perdido el acento.

-Pues me han dicho que he perdido un poco, que ya no habla como antes de irme (risas). Pero creo que sigue igual.

-Es de origen nigeriano pero nacido y criado en Londres. ¿Cómo es esa mezcla?

-Mi padre jugaba y mi tío también en Nigeria, en la universidad, pero tampoco es que hubiera una gran tradición de baloncesto en la familia. Yo crecí en Hackney, allí en Londres. La mezcla es buena, tengo buen físico y la habilidad europea, aquí en Europa se trabaja más desde pronto. Los africanos y los americanos y tienen más físico. Es una buena mezcla, creo.

-¿Cómo ha sido su verano? ¿Qué hace fuera de la pista?

-He estado en Barcelona, Londres, Málaga y en otros países. Me gusta viajar, como a la familia. También la fotografía, pero mi padre no es fotógrafo como leí en un artículo. Se vino con una cámara a Málaga, le gusta la fotografía, pero nada más. A mí y a mi hermana pequeña nos gusta también. Pero ahora sólo estoy pensando en el baloncesto, en cuidar mi cuerpo. Salir de aquí me ha valido también para saber que de verdad quiero ser profesional de baloncesto. Aquí lo tenía todo hecho. Subí del junior, al LEB, a la ACB... Sin tener que hacer nada. Te crees que es fácil, bla, bla, bla... Estar fuera y tener que ganar mis minutos me valió mucho para saber lo que tengo que hacer ahora y ganarme mis minutos también en el Unicaja.