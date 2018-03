Livio, presentado: "Tendré predisposición a hacer lo que se me pida"

Livio Jean-Charles (Cayena, Guayana Francesa, 1993) ya luce de verde. El Unicaja ha presentado esta mañana en el Martín Carpena al interior galo, que llega del Austin Spurs (equipo asociado de San Antonio en la G-League) para ocupar el espacio de Giorgio Shermadini durante al menos los próximos dos meses. Ayer ya estuvo viendo el triunfo del equipo contra el Barcelona y llega voluntarioso.

"Creo que puedo adaptarme a lo que se me pida, tengo rapidez, puedo defender, si es necesario anoto... lo que me pida el entrenador. Soy un buen chico y tendré predisposición a hacer lo que se me pida", explicaba Jean-Charles en sus primera palabras como cajista. Dice, además, no haber tenido dudas cuando se le presentó la opción de recalar en la ACB: "El Unicaja se interesó por mí y sabía que era una buena oportunidad. Sabía que era sólo una opción al principio, pero luego me alegró mucho que decidiesen que fuese el elegido para completar la plantilla". Apunta de paso que recibió la felicitación de Tony Parker cuando conoció su marcha: "Conozco a Tony Parker de hace tiempo porque es el presidente del Villeurbanne, es amigo mío y siempre estamos en contacto. Me apoyó mucho, me mandó un mensaje dándome la enhorabuena cuando vio que iba al Unicaja".

Aunque no se le puede inscribir en Euroliga, la idea es que el jugador viaje mañana con el grupo a Bamberga y se espera que este domingo pueda debutar en el derbi andaluz con el Betis Energía Plus. Apenas ha tenido tiempo para estar con sus nuevos compañeros, de ahí que esté en la expedición, aunque Jean-Charles asegura haberse llevado una buena primera impresión: "No llevaba mucho tiempo aquí, pero he visto buena química entre el entrenador, los jugadores y el staff. No hay un líder claro, sino que todos intentan aportar, correr y anotar, veo al equipo así y creo que estaré en esa línea de trabajo".

Junto al pívot francés estuvo Carlos Jiménez, que apuntó la posibilidad de que Jean-Charles continúe hasta final de temporada según avance la recuperación de Shermadini. "Hemos intentado buscar una pieza que nos viniera a ayudar, que no trastocara mucho el día a día del grupo y evidentemente ajustándonos a las circuntancias que hay ahora mismo dentro de las opciones", señaló el director deportivo cajista, contento con la firma del jugador: "Expreso mi satisfacción por su incorporación, creo que nos va a ayudar en el día a día, me consta que está muy contento de la oportunidad que le brinda Unicaja y a partir de ahí se va a ir metiendo en dinámica. En partidos nos ayudará para aligerar las cargas sobre algunos jugadores y por el ritmo de competición, que está siendo bastante exigente".