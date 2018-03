Livio, protagonista en día de estrenos

No pudo estar en Bamberga porque el mercado de la Euroliga ya había cerrado, pero hoy podría llegar el estreno como jugador del Unicaja de Livio Jean-Charles. Hay expectación por ver en acción al pívot francés, que llegó de la G-League norteamericana para suplir durante al menos los dos próximos meses a Giorgi Shermadini, sobre todo dada la complicada situación que vive el conjunto malagueño por dentro, y la entidad ya tramitó su alta para esta jornada de Liga Endesa en lugar de Morayo Soluade tal y como preveía Carlos Jiménez durante la presentación del jugador.

Livio y Shermadini se parecen como un huevo a una castaña, pero del ex del Villeurbanne se espera que aporte otras cosas. Lo primero, frescura. Viny ocupó una parte mínima de los minutos del georgiano, que se tuvieron que repartir en mayoría entre Brooks, Augustine y Suárez, obligados a alcanzar la media hora sobre la cancha en varios encuentros de estas tres semanas que ha estado el equipo sin el pívot.

Pese a un buen 2.06 de altura el Unicaja pierde ese juego al poste bajo tan señero de Shermadini, aunque gana en atletismo. Y con ganas llega, al menos. "Creo que puedo adaptarme a lo que se me pida, tengo rapidez, puedo defender, si es necesario anoto... lo que me pida el entrenador. Soy un buen chico y tendré predisposición a hacer lo que se me pida", expresaba el francés en su presentación, dejando patente que son otros sus recursos, aunque espera aportar cuanto antes al equipo.

Livio llegó a principios de semana y apenas ha tenido tiempo de trabajar con sus compañeros. El martes vio la victoria ante el Barcelona desde la grada, compareció ante los medios y posó el miércoles por la mañana y a la tarde viajó a Alemania con el equipo. Solo tuvo la sesión de tiro matinal antes de jugar con el Brose este jueves y el entrenamiento de ayer viernes, así que aún queda mucho por machacar entre cuerpo técnico y jugador para su integración total.

Los últimos temporeros que pasaron por el Unicaja dieron buen rendimiento. El más reciente, Christian Eyenga, que dio una inyección de físico tremenda al equipo para superar la primera ronda de play off ante el Iberostar Tenerife. Alen Omic fue fichaje invernal como casi podría ser este si la lesión de Shermadini se alarga y el esloveno también dio la talla e incluso estuvo en las quinielas para firmar en esta ocasión. Germán Gabriel -este, un obvio caso especial-, Jack Cooley o Kenny Hayes fueron otros que aportaron en su breve paso por el Carpena recientemente.

Como sea, Livio Jean-Charles no es el único que hoy puede debutar. El Betis anunció hace unos días la incorporación oficial de uno muy conocido para el cajismo como Txemi Urtasun, que firma por un mes con el conjunto sevillano. El escolta, eso sí, llevaba algunas semanas entrenando bajo el mando de Óscar Quintana, pero varios problemas físicos le impidieron el alta hasta esta jornada en la que se espera que tenga su reestreno oficial como verdiblanco. Allí jugó de 2010 a 2012 y a sus 33 años este curso se une a su segundo equipo, después de que estuviera de diciembre a enero en el Tecnyconta Zaragoza, con el que jugó apenas dos partidos en los que promedió 14 minutos, tres puntos, dos rebotes y una asistencia.