Livio para reactivar y reactivarse

Volvió a brillar Nemanja Nedovic, que se marchó al descanso con seis puntos, pero metió 18 en la segunda parte para intentar voltear el marcador. Acabó con 24 el serbio, que se quedó a dos de los 26 de Thomas Heurtel -que jugó una prórroga en el Coliseum de Burgos- para ser el máximo anotador de la jornada en la ACB, algo que ya consiguió en la anterior. Anotó los mismos que el cajista Henk Norel.

La búsqueda se detuvo en Livio Jean-Charles. El acuerdo rubricado por el jugador francés llegó ayer a Los Guindos y se le espera en un par de días en Málaga. Llegará desde Austin, la capital de Texas, que ha sido su casa en las dos últimas temporadas con un pequeño paréntesis en el Villeurbanne la pasada campaña. Jean-Charles es natural de la Guayana francesa y tiene uno de esos físicos privilegiados del Caribe. Mide 2.04 metros y pesa 108 kilos. Ha ganado volumen para evolucionar desde la posición de alero, puesto en el que llamó la atención de los Spurs para ser drafteado en el puesto 28 en la camada de 2013.

Le conozco, debería ser un buen fichaje, esperamos que nos ayude

"Le conozco, no personalmente, pero sí le vi, es un buen jugador que debería ser un buen fichaje. Le esperamos aquí y seguro que nos ayudará", decía sobre él Ray McCallum, que coincidió en la G-League con la nueva adquisición cajista y que salió puestos más atrás (36) en el citado draft, en el que salió también Nedovic (30). Van a coincidir en la plantilla cajista tres jugadores de esa promoción, algo curioso.

El Unicaja firma a Jean-Charles por dos meses, con la opción de prorrogar el compromiso hasta el final de la campaña en el caso de que Shermadini no se recupere a tiempo para el play off o si su rendimiento es lo suficientemente bueno para descartar a otro de los jugadores de la plantilla actual para dejar su hueco. Plaza dijo días atrás que se había hecho a la idea de no contar de aquí hasta final de temporada con el gigante georgiano, si bien los plazos decían que podía estar para principios de mayo.

Jean-Charles es un producto de la cantera INSEP (Instituto Nacional del Deporte, la Experiencia y el Rendimiento), donde se han forjado muchos de los grandes jugadores franceses de las últimas décadas. Fue MVP en el torneo junior de la Euroliga de 2010, un evento en el que también jugó el Unicaja (Pepe Pozas, Rafa Luz, Luis Conde, Tuti Sabonis...) y quedó subcampeón de Europa sub 20 con Francia. Salió al profesionalismo en el ASVEL Villeurbanne, donde tampoco es que deslumbrara, pero el fino olfato de los Spurs, que suele draftear jugadores europeos y que tenía los buenos precedentes franceses de Tony Parker y, más tarde, Boris Diaw, le llevó a echarle el lazo. Ha jugado dos temporadas en el equipo vinculado de la G-League tras hacer sendas pretemporadas con San Antonio pero no le ha llegado la oportunidad en la mejor liga del mundo. Ahora sí tiene ésta. El Unicaja, en primer momento, no contempló la opción pero tras el ofrecimiento de Misko Raznatovic, que tiene varios jugadores en la plantilla (Nedovic, Milosavljevic, el propio Shermadini y Joan Plaza), y viendo la necesidad que había de fichar para dar energía al equipo se optó por el caribeño.

Buenos movimientos jugando de cara, tiro de media distancia y más físico que capacidad atlética son algunas de las cualidades que resaltan informes de equipos de NBA sobre su figura. Sus 220 centímetros de envergadura le ayudan a tener presencia cerca del aro. Tiene dos meses para mejorar esas sensaciones y de dar un espaldarazo a una carrera que se prometía muy buena en su etapa de formación pero que no se ha consolidado en la élite.

En el apartado de cupos, Jean-Charles es comunitario y no afecta a la dinámica, ocupa el lugar de Shermadini. Hay que recordar que ya no puede jugar en Euroliga porque acabó el plazo para inscribir jugadores, así que el encuentro del próximo fin de semana en Sevilla puede ser el de su debut. Llevará el número 35 en la camiseta y se le espera en un par de días en Málaga, una vez pueda encontrar vuelos y plantarse desde Estados Unidos aquí. El Unicaja espera que le dé nervio al equipo en su juego interior.