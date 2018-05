Livio jugó sus últimos minutos en Gran Canaria

Lo dejó entrever Joan Plaza en su comparecencia de ayer. Livio Jean-Charles jugó sus últimos minutos como cajista ante el Herbalife Gran Canaria. El lunes se cumple el plazo para ampliar hasta final de temporada el compromiso del interior francés, que había firmado por dos meses para suplir a Shermadini, pero tras la vuelta del georgiano y la recuperación de Brooks todo apunta a que no seguirá a falta de la comunicación oficial del Unicaja.

"Mañana o pasado habrá comunicado del club, pero Livio está ahora de baja porque no ha podido entrenar. Tiene un problema en la rodilla, no va a poder jugar y para este domingo seguro que es baja. Ya ahí se comunicará qué se va a hacer con él. Lo que se aventura es que seremos de los poquitos equipos que habremos acabado con la misma plantilla que empezamos", apuntó Plaza en la sala de prensa del Carpena, dando por previsible la marcha del francés y de paso lamentándose una vez más por la falta de un fichaje tras la salida de Musli: "Vino Livio mientras no estaba Shermadini y no solo eso, sino que empezamos con 14 jugadores y acabamos con 13 porque se fue Musli y no cubrimos la plaza, y eso es un valor añadido para la temporada que estamos haciendo".

Livio coincidió con Shermadini en su regreso en Gran Canaria hace un par de semanas y en el compromiso ante Zaragoza ya se quedó fuera. El equipo se quedará así con 13 jugadores y tocará hacer solo un descarte de cara a la lista para los play off.