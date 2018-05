Livio se va con buen regusto

Era algo asumido desde semanas atrás, desde que Jeff Brooks le relevara como inscrito en la ACB. Livio Jean-Charles dejó de ser ayer jugador del Unicaja una vez expiró el contrato de dos meses que firmó en marzo para relevar temporalmente a Giorgi Shermadini. El ala-pívot francés ha jugado ocho partidos en los que firmó 13 minutos de media con 4.6 puntos, 3.1 rebotes y 5.8 de valoración.

Ha dejado grata impresión Livio en los entrenamientos, como trabajador entusiasta. "Vino con disposición brutal. Es un jugador muy interesante, muy interesante. Está trabajando con actitud", decía semanas atrás Joan Plaza cuando se le cuestionaba por la evolución del jugador francés, que tuvo su mejor actuación en la victoria contra el Barcelona, en la que firmó 17 puntos y siete rebotes.

Con el regreso de Shermadini sobraba un interior en la rotación, pero no podía salir Viny Okouo por cuestión de cupos. A sus 24 años, Jean-Charles ha jugado ya en la G-League varias temporadas, con algún paréntesis en Francia. Le llega el momento de decidir si intentarlo de nuevo la próxima temporada o engancharse a algún equipo que juegue los play off en algún país europeo. Si piden referencias en el Unicaja seguramente serán buenas por cómo ha trabajado. También lució en algún partido por más que no fuera el cinco que se demandaba cuando se lesionó Shermadini.