Llega Musa, la otra cara de Doncic

En los Balcanes se habla de otro Doncic. El estelar Luka, que con 16 años debutara en un partido oficialmente con el Real Madrid en un partido contra el Unicaja hace año y medio y ya es a sus 17 años pieza desequilibrante en uno de los mejores equipos de Europa, tiene enfrente una especie de osmosis en Dzanan Musa.

Musa es un escolta-alero de 2.03 metros que ya jugaba el año pasado minutos en Euroliga y que ahora ha aumentado en la Eurocup y la Liga Adriática a las órdenes de Veljko Mrsic, que intenta moldear a un carácter indomable que ya ha tenido roces importantes con gente consagrada como Mirza Teletovic en la selección absoluta de Bosnia.

Musa guió a su país a un título europeo sub 16 en 2015, que fue celebrado con honores en las calles de Sarajevo. Hace unas semanas participó en el Europeo sub 18, donde Bosnia quedó sexta. Perdió en el partido que otorgaba una plaza en el próximo Mundial sub 19 de Egipto ante una España liderada por un descomunal Ignacio Rosa, jugador del Unicaja, que también entrena con el primer equipo frecuentemente y que aquel día metió 27 puntos para oscurecer a Musa. Rosa padeció el huracán del bosnio en la semifinal previa al título de 2015. España perdió en la prórroga de aquel día.

Musa es un jugador completo, atlético y aún en fase de crecimiento. En la Liga Adriática promedia, en 14 minutos, 8.7 puntos y 1.9 rebotes para 7.9 de valoración. En los mismos minutos baja en la Eurocup (4.1 tantos, 1.9 rechaces y 3.9 de valoración). En el último partido de Eurocup ante el Valencia no jugó, pero sí metió 14 puntos y capturó 4 rebotes en la victoria del Cedevita en la pista del Zadar. Mañana se le podrá ver en el Carpena.