Loscampeones 2001de

El 18 de abril de 2001 el Unicaja ganó el primer título de su historia. En pocos días se cumplirán 16 años de aquel logro, poco después de que se dilucide la final de la Eurocup que comienza mañana. Desde entonces no está el Unicaja en una coyuntura parecida. Por valor puro, la presencia en la Final Four de 2007 es el mayor hito europeo en la historia de la entidad. Pero alzar un trofeo es un momento especial. Y está a dos victorias el Unicaja.

"El primer título es como el prmer beso, no se olvida", decía en estas páginas Boza Maljkovic, el técnico de aquel equipo, en estas páginas la semana pasada. Después de haber pagado el peaje de la inexperiencia la temporada previa en la final ante un gran Limoges, con Dusko Ivanovic en el banquillo y Marcus Brown, Weis, Harper Williams o Bonato sobre la pista, el Unicaja dominó con absoluta autoridad la Copa Korac del año siguiente. Jugó 16 partidos y sólo perdió dos. Uno en la fase de grupos, en la pista del Athlon Ieper belga (88-84), y otro en la ida de los octavos de final, en Dijon (68-64). Los otros 14 los ganó con suma autoridad, por una media de 18 puntos de ventaja. Venció en una eliminatoria previa al Telindus Mons belga (+64 entre los dos partidos). Después quedó encuadrado en un grupo con el citado Athlon Ieper belga y los franceses Strasbourg y Le Mans, con un balance de 5-1. En octavos cayó el Dijon (se solucionó la derrota de la ida, por cuatro puntos, con una victoria por 27 en la vuelta), en cuartos el Maccabi Ramat Gan israelí, en semifinales el Ricoh Astronauts holandés y en la final el Hemofarm Vrsac.

"Fue el primer título, algo muy importante y celebrado y sobre todo viniendo de perder ante el Limoges el año anterior. Recuerdo que fue una final plácida. Se ganó por 30 en Málaga y allí también. Era un equipo muy superior al Hemofarm. Se demostró una gran superioridad y fue el primer título de la historia del club, le dio un impulso a todos, al patrocinador y la afición, que empezaba en el Martín Carpena, fue el primer año completo allí", recuerda el entonces director deportivo, Juanma Rodríguez.

Respecto a la temporada anterior causaron baja Xavi Fernández (cedido al Canarias Telecom), Conceiçao (volvió a Portugal), Orenga (Cáceres), Marcaccini (Roma), Lázaro (Breogán), Sallier (Cáceres) y Romero (Granada). En su lugar fueron fichados Danya Abrams, Paco Vázquez, Darren Phillip y Mous Sonko y Francis Perujo fue subido desde el equipo EBA. Una vez comenzada la temporada llegaron los interiores Kenny Miller y Frédéric Weis en sustitución de los canteranos Germán Gabriel y Manu Gómez, que se marcharon cedidos. Los bases eran Sonko, Jaumin y Cabezas, Berni y Paco Vázquez como escoltas y Veljko Mrsic y Francis Perujo como aleros. Por dentro, Danya Abrams, Darren Phillip, Richard Petruska, Frederic Weis y Kenny Miller.

"Recuerdo que se empezaron a confirmar tanto Carlos como Berni. Los franceses en aquellos momentos fueron grandes refuerzos, tanto Mous Sonko con su capacidad atlética como Weis con su intimidación nos dieron registros muy importantes que no eran frecuentes. Y Veljko Mrsic y Danya Abrams eran los jugadores con más talento de la plantilla, los que marcaban más diferencias", analiza el plantel Juanma Rodríguez, que recordaba que "después de la final del Limoges había una espina clavada. Fuimos el mejor equipo, era una plantilla fuerte para la Copa Korac. El equipo defensivamente estuvo muy bien. Se notó la mano de Boza, que ya había ganado títulos en todos sitios".

Tanto jugadores como personal del club destaca que Boza Maljkovic fue quien impulsó la modernización del Unicaja, el fortalecimiento de las estructuras de la entidad. También era un hombre exigente y ambicioso con el que habitualmente se chocaba. "Era difícil trabajar con él", admite Rodríguez: "Me pone orgulloso que sigo manteniendo el contacto con él. Había respeto mutuo. Era una persona difícil porque siempre demandaba cosas para que el club mejorara. Algunas cosas a lo mejor no las decía en el momento adecuado. Recuerdo a su hija, Marina, que era muy joven cuando estaba aquí en Málaga. Ahora es una referencia en el baloncesto femenino, fue campeona de Europa y medallista olímpica con Serbia. Boza es una leyenda del baloncesto, allá donde se va es conocido. Era ambicioso, quería ganar, veía que un sitio con posibilidades, un gran espónsor. El título fue la manera de tomar impulso. Había grandes equipos, con más presupuesto. Al año siguiente jugamos la final de la ACB y empezamos a dar el salto a la Euroliga, de donde el club no se ha bajado hasta esta temporada".

La mayoría de aquella plantilla sigue vinculada al baloncesto de una u otra manera. Sólo quedan dos jugadores en activo. Uno es Carlos Cabezas, que desde enero espera equipo tras acabar un contrato con el Orleans francés, y el otro Darren Phillip, que recientemente firmó con el Instituto Atlético Central Córdoba argentino. El resto ha llevado su carrera por una senda baloncestística. Berni Rodríguez, el jugador con más partidos en la historia del club y el capitán de los tres títulos, es director deportivo del Betis. Germán Gabriel ha trabajado de técnico asistente en Iowa Energy, un equipo de la D-League, y ahora comenta partidos en Movistar. También están en los banquillos Veljko Mrsic, que ha sido ovacionado en el Carpena cuando vino con el Cedevita de Croacia, y Jean-Marc Jaumin, que ahora dirige a los Lions de Ginebra, en Suiza. Paco Vázquez, tras varios años en la cantera del Unicaja, es ahora ayudante en el MoraBanc Andorra de la ACB. Richard Petruska trabaja en la Canarias Basketball Academy (CBA), un centro de alto rendimiento que prepara para dar el salto al profesionalismo o a la NCAA. Abrams tiene una empresa de seguros en Boston y comenta partidos. Kenny Miller es empresario en Nashville y Sonko ayuda a jóvenes africanos en su salto a Europa. Weis pasó una depresión severa y ahora regenta en estanco en Limoges. Siete de esos jugadores están entre los 40 que eligió el club para conformar el mejor quinteto de la historia. Son los miembros de la plantilla del último y único título europeo del Unicaja... Por ahora.