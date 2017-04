Un 'MVP' que sabe a Málaga

Como si de un cuento perfecto se tratara, Alberto Díaz, el único malagueño de la plantilla del Unicaja, se llevó un merecidísimo galardón que lo corona como mejor jugador de la final. Una condecoración que no es casualidad, el pelirrojo fue puro corazón en cada choque, en cada acción. Al fin, después de idas y venidas, Alberto se hizo mayor en el club de toda su vida, aquel con el que soñaba triunfar desde que dio sus primeros pasos en Los Guindos.Alberto, que en el decisivo encuentro se fue hasta los 12 puntos (además sumó dos robos y dos asistencias), puso en pie al Unicaja cuando se hacía trizas. Fue líder en el empeño cajista por no desmoronarse y, con Nedovic en el banquillo, asumió galones y no le pesó. Premio doble para el base pelirrojo, que suma el primer título con el equipo de su alma y lo hace como mejor jugador de la final. Un 'MVP' gestado en casa.