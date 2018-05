Malas vibraciones con Waczynski

El Unicaja cruza la geografía española de vuelta a Málaga con dos preocupaciones. La primera es la derrota y la segunda el estado físico de Adam Waczynski. El polaco apoyó mal en una acción del segundo cuarto tras intentar coger un rebote en el aro propio e inmediatamente notó molestias en el tobillo izquierdo. El club de Los Guindos confirmó un esguince, que no es leve según aseguran, por lo que es seria duda para el choque de mañana en el Carpena. No volvió el alero a pista, una vez fue tratado por el fisioterapeuta Mario Bárbara en el banquillo, que le puso la articulación en alto y recubierta de hielo para evitar un hinchazón.

Plaza habló sobre la gravedad de la lesión del jugador, con el que no hay vibraciones positivas. "Las sensaciones con Waczynski son malas, él lo intentó a la media parte, pero no pudo. Él podía caminar y estábamos esperanzados, pero cuando empezó a correr en el calentamiento me dijo que no podía. Ojalá que pueda llegar porque es una pieza fundamental para nosotros, pero no vamos a jugar con su salud", reconoció con cierta preocupación el técnico verde.

Es curiosa la historia de Waczynski con el play off de la ACB, en el que debutaba ayer. Se perdió el de la temporada pasada también por lesión.