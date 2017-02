Manolo Bazán, elegido mejor técnico

Manolo Bazán, técnico del Unicaja Rincón Fertilidad infantil, fue elegido mejor entrenador de la Minicopa de Vitoria. Un gran reconocimiento a un humilde y casi anónimo hombre de club por cuyas manos han pasado muchos jóvenes que ahora brillan. Extensible a su cuerpo técnico, con Nando González y Antonio Morón.

Con la lógica frustración, pero la satisfacción del buen trabajo, Manolo Bazán valoró el partido. "Empezamos muy bien, pero cada vez el ataque nuestro fue más espeso y ellos empezaron a dominar el rebote. Aun así, hemos estado a ocho o seis puntos en el último cuarto, pero al final ellos estuvieron muy acertados. Hemos hablado con los chavales, pero ya no tiraban demasiado físicamente. Quinto partido en cuatro días, con muchos minutos en las piernas y a gran nivel... Claro que queríamos ganar, pero estamos muy satisfechos con ellos, pero el trabajo es genial", decía Bazán, que admitía que "sí, no es mala esta generación. Hay varios chicos que tienen maneras, pero las ha habido buenas, hemos jugado tres finales en los últimos cuatro años. Siempre recuerdo la de Domas Sabonis y Francis Alonso, que no pudimos ir a la Minicopa porque el primer equipo no se metió Era un partido muy bonito y aquí estábamos representando a Málaga y Andalucía".