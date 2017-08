Marc Gasol bendice al 'Rey'

Cuando Ray McCallum Jr. firmó con el Unicaja, uno de los aspectos que más se destacó del base era su prolija experiencia en la mejor liga del planeta. 154 partidos en la NBA atesora repartidos entre Sacramento Kings, San Antonio Spurs y Memphis Grizzlies. En la franquicia de Tennessee, su última experiencia al máximo nivel americano, compartió vestuario con uno de los grandes baluartes del baloncesto español, Marc Gasol.

20 días estuvo el jugador cajista en el equipo grizzlie. Llegó a la disciplina el de Sant Boi de Llobregat para paliar el fatídico carrusel de lesiones que sufrían los de Dave Joerger. Marc era uno de los afectados, por lo que no pudo coincidir con McCallum en la pista. Interactuaron en el día a día, ya que el pívot iniciaba el proceso de recuperación de su pie derecho, que le hizo perderse los Juegos de Río de Janeiro tras tener que recurrir al quirófano.

El mediano de la estirpe de los Gasol, que reconoce haber dado consejo a Carlos Jiménez, aún guarda un grato recuerdo de la breve estancia del base. "Es una persona, al menos el tiempo que yo he compartido con él vestuario, que parece introvertida, pero que poco a poco la gente de aquí le ayudará. Seguro que con paciencia y trabajo sacará lo mejor de sí mismo porque es buen jugador", comenta. En la conversación matinal en el Carpena, el 13 destaca su loable adaptación a un equipo en marcha. "Yo le veía un chico que entendía muy bien el baloncesto. No conviví muchísimo con él porque yo estaba con la lesión en el pie. Lo vi con personalidad, buen compañero, una persona que no creaba problemas en el vestuario, una persona que estaba abierta a la crítica constructiva y ponía al equipo por delante de él, lo cual para mí es básico para ser un buen jugador", expone.

McCallum llegó a los Grizzlies para echar una mano en el objetivo grupal de no caerse de los play off. Y lo consiguió. No era punta de lanza ni mucho menos, pero sí dejó buen regusto en diez partidos. "Es muy completo, puede hacer muchas cosas en la pista. Es un jugador de equipo, hace lo que se le pide. Se entrega, defiende bien, perfil de una gran envergadura para su posición, completo, físicamente muy bueno, defensivamente muy bien también", dice Gasol del nuevo base verde.

No se duda de la capacidad de Ray McCallum, al que se le presupone un techo alto, para ser primera espada en un proyecto como el del Unicaja; sí hay algo de incertidumbre en el periodo que necesitará para adaptarse a un baloncesto donde llevará la L. El poste catalán, que ha jugado en los dos lados del charco varios cursos, da una visión de cómo se vive dentro. "Cuesta adaptarse al juego FIBA, incluso nosotros, que venimos cada verano. Los espacios son diferentes, el timming es diferente, él lleva toda su vida allí, aunque es muy joven. Ese es su proceso de adaptación, no es un base de 32 años que haya jugado en Europa toda su vida, es un proceso que requiere de paciencia, de trabajo y seguro que le irá bien", explica. Pese a ello, insiste en augurarle un feliz futuro en el club de Los Guindos: "Los sistemas son muy diferentes a los que estamos acostumbrados allí, aunque no he tenido yo a Joan Plaza. Requiere de concentración y de muchas cosas de las que tienes que estar pendiente, pequeños detalles como adaptarse al arbitraje. Es un proceso que irá pasando, que es natural, que es orgánico y que estoy seguro de que irá muy bien".

Málaga será otro de los factores más en esta ecuación. "Creo que se adaptará bien a la ciudad, le arroparán muy bien. Al final se respira y se vive baloncesto de una forma especial. Cuando llegas aquí ves lo que la gente quiere al Unicaja y eso seguro que le hará sentirse más cómodo", sostiene el cinco de los Memphis Grizzlies sobre su adaptación, aunque reconoce que es un base que requiere de "paciencia y esfuerzo".

No es la de cualquiera la opinión de Marc Gasol. Sus buenas palabras obligan casi a salivar y a estar expectante desde ya. Si él cree en el Rey, como lo llama de forma cariñosa, qué menos que otorgarle el beneficio de la duda.

Ray McCallum conduce el balón con Memphis Grizzlies.