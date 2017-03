Martínez y el arcón táctico del rival

Pedro Martínez, técnico del Valencia Básket, volvió a insistir en que el Unicaja se guarda detalles tácticos para el partido, como ya recalcó antes y después del partido de Liga. "Hay sistemas de juego, sistema defensivos que sabemos que tienen, que no utilizaron el otro día y que sabemos que van a utilizar", explicó el técnico catalán en la víspera del partido: "Hay que ser precavidos. No creo que vaya a ser decisivo pero sabemos que van a hacer cosas diferentes y que, por ejemplo, acabarán jugando con jugadores diferentes. No se van a dosificar como el otro día pero eso no depende de nosotros y nos tenemos que concentrar en lo nuestro.

Sobre el clásico favoritismo, Martínez lo admitió, pero dijo que eso no garantiza nada. "Hay algún aspecto que no podemos obviar y estamos encantados. Tenemos un mejor balance en la competición y vamos algo mejor en la ACB. Desde ese punto de vista podemos ser los favoritos pero el respeto que tenemos es tan grande que estamos convencidos de que nos pueden ganar. Favoritos sí, posibilidades de ganar sí, pero también de perder porque existen realmente. Es deporte de elite y el Unicaja tiene muchas posibilidades de ganar", apuntó.

El entrenador recordó que la forma de jugar del Unicaja "es excelente. Hemos dicho siempre que tienen una defensa muy buena. El Unicaja es un equipo excelente en el rebote, es difícil cogerles y en ataque son fantásticos. Es una parte del juego que puede decidir mucho, no es la única pero es de las más importantes", admitió.

Entre los factores que pueden situar al Valencia como favorito está tener el factor cancha a favor y jugar en casa el primer partido y, si hace falta disputarlo, también el tercero. "Ojalá que el factor cancha sea determinante. Si lo tenemos a favor es después de muchos meses compitiendo y luchando por tenerlo. Ojalá que lo sea. Tenemos el apoyo de nuestros aficionados pero el Unicaja ha ganado dos play off con el factor pista en contra y dos excelentes equipos, que es algo tremendo", afirmó.