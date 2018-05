Martínez: "No hemos tenido la mejor de las suertes"

Pedro Martínez compareció ayer para analizar la eliminatoria ante el Unicaja. El técnico catalán no se fía de los cuatro encuentros que jugaron entre ambos, que valdrán de poco para él. "Los precedentes no sirven demasiado, es una nueva competición y hay que ver qué respuesta dan los equipos a esta parte", comentó el entrenador, que añadió: "No podemos olvidar que es un equipo de Euroliga y en ese sentido no hemos tenido la mejor de las suertes".

El preparador baskonista alabó al equipo de Plaza. "Es un equipo que tienen mucho talento, con jugadores exteriores con capacidad de creación, con buenos pasadores y con un baloncesto dinámico. Es una de las mejores defensas de la liga y ataca muy bien el rebote ofensivo", aseguró.

Martínez tendrá a sus órdenes a Granger, que reapareció el pasado jueves ante el Obradoiro. El barcelonés agradeció su predisposición, aunque reconoció que aún necesita rodaje. "No esperamos que sea nuestro salvador, ni que marque diferencias, solo que nos pueda ayudar si el equipo lo necesita", dijo del charrúa, para deshacerse en halagos después a su plantilla: "No tengo ningún pero para el equipo, aunque ahora entramos en la fase decisiva y esperamos que el buen trabajo realizado tenga los resultados que queremos".