Mensajes variados para navegantes

Joan Plaza compareció con lógico pesar en la sala de prensa del Carpena. El técnico cajista lamentó que su equipo no hubiera sacado adelante el partido. "Parece que es para cubrirnos las espaldas, pero cuando juegas contra equipos que te juegas algo, si no estás al 100% físico, técnico o mental, pasan estas cosas. Es cierto que han tenido un jugador como Neal al que se le han punteado muchas bien defendidas y ha anotado casi 40 puntos. Lo que has de hacer es mirar lo que haces mal", decía Plaza, que ejemplificaba qué se hizo mal: "Si toleramos 12 puntos de contraataque y 8 de rebote ofensivo está en nuestro haber. Que un jugador las meta de 9 metros no hay nada más que hacer, defender algo mejor y tener mejor comunicación. Que te anoten ocho de rebote ofensivo o un número de pérdidas que no es precedente. Sólo hemos cogido 2 rebotes de ataque y es falta de agresividad. Ha habido varias decisiones malas durante el partido, pero al final hemos tenido pérdidas de balón francas, no forzadas, por ese deseo y agresividad que ponían. Balones muy ingenuos y mala selección de pases en el tramo final. Ellos venían con hambre y han trabajado para merecer esta victoria".

"Quien ponga el cansancio por delante es una mala explicación", prosigió el entrenador del Unicaja: "Lo que me preocupa es que un equipo que deja a todos los rivales en 70 y pocos puntos, los dejamos en 80 largos. Un equipo que rebotea 15 por partidos y no lo hace. El motivo por el que no lo estamos haciendo es lo que tenemos que averiguar dentro del equipo. Si tenemos la cabeza metida en lo que toca".

"Hemos pensado que en el partido estaba ganado desde el primer cuarto", criticó Plaza la mentalidad de sus hombres: "Ha habido un cambio de los que han empezado el partido a los que han venido detrás que no han mantenido el tono. No hemos sabido mantener el tono con el que hemos empezado. Gio requiere un proceso y siendo siempre necesario recuperarlo, no olvido que lleva dos meses sin jugar y acabará estando bien dentro de unas semanas. Ahora mismo está lento de reflejos, pero no tiene ninguna culpa. El trabajo sigue siendo el mismo, el foco está en el mismo lugar, pero hay cosas que están enturbiando y nos incomodan que hace que no juguemos como deberíamos. El trabajo está en el punto en el que queremos, pero debe partir de actitud, de ganas de querer ganar no sólo atacando sino defendiendo, de ser más generosos".