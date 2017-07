"Milosavljevic tiene carisma y carácter"

El Unicaja cierra esta semana con dos fichajes oficiales, Dragan Milosavljevic y Giorgi Shermadini, más la renovación de Alberto Díaz y la oferta pendiente de Sasu Salin. El Gran Canaria tiene hasta mañana a la medianoche para igualar la oferta presentada en la ACB por el equipo malagueño.

El fichaje de Milosavljevic estaba pactado, a expensas del reconocimiento médico, desde meses atrás. De hecho, llegaron proposiciones de equipos del primer vagón de la Euroliga, pero lo hicieron tarde por la destreza del Unicaja.

Su posición está entre el 'dos' y el 'tres', pero es capaz de jugar de base y de 'cuatro'Himar OjedaDirector deportivo del Alba

Una voz autorizada para hablar de la capacidad de Dragan Milosavljevic es Himar Ojeda, director deportivo del Alba Berlín, equipo en las dos últimas temporadas del jugador serbio ya del Unicaja. Al habla con Málaga Hoy desde Estados Unidos, donde está en las ligas de verano tras conseguir el fichaje de Aíto García Reneses para dirigir el club alemán, Ojeda destaca las cualidades de Milosavljevic, al que elogia. "Gagi -es el diminutivo de Dragan con el que se le conoce- es un buen tío, fue el capitán este año. No diría que es introvertido, pero sí que es respetuoso. No es un charlatán, es profesional, muy balcánico. Tiene carisma, es muy profesional, es muy competitivo. Es de los que si está en medio del partido y el que está al lado no lo hace bien, no se calla y se lo dice. Tiene cierta ascendencia sobre el compañero, no le va a importar hablar y espabilarlo. Es un tío con carácter y carisma para eso. Es un tío que en eso muy válido", explica Ojeda sobre la personalidad del jugador nacido en Krusevac (1989) y que en breve empezará con Serbia la preparación para el Eurobásket.

Ya sobre el parqué, dice el directivo canario del Alba Berlín que Milosavljevic "es muy completo. No es un supertirador, pero el tiro importante, amigo, cuando la cosa está fastididada, saca carácter y la mete. Aquí nos metió varios lanzamientos decisivos. En Múnich contra el Bayern nos metió la canasta decisiva contra ellos para ganar la Copa", destaca Ojeda, que sí destaca un aspecto negativo que debe mejorar: "Es verdad que ha habido alguna vez en que, si no está bien, su carácter le lleva a seguir forzando y a asumir la responsabilidad. Algunas veces está mal y lo echas de menos, algunas veces no le sale. Depende un poco del momento de la temporada, pero no es que sea un tío irregular durante el año, suele ser constante en su rendimiento".

En Málaga se duda un poco si situar a Milosavljevic entre la posición de escolta y alero. Según Ojeda, es un todoterreno que salvo de cinco ha jugado en todas las posiciones. "Su posición es la de alero, entre el dos y el tres. No es un puro dos tirador ni un tres de poste bajo. Él tira, asume, él se crea sus tiros. Es capaz de poner el balón en el suelo y se crea sus tiros. Al penetrar es duro, aguanta el contacto y busca el aro con fe. Ha hecho hasta de base cuando hemos tenido los bases lesionados. Recuerdo un partido esta temporada en Valencia que perdimos por dos puntos que estuvo muchos minutos de cuatro. Tiene la capacidad de entender el baloncesto desde varias posiciones", relata el director deportivo del Alba Berlín.

Un aspecto que llama la atención en las estadísticas de Milosavljevic es su alto número de asistencias. "Él crea, asiste, penetra y consigue ir para adentro, pero es capaz de leer y darla si se le ayuda un grande del rival, como tenía importancia en el juego era capaz de resolver esas situaciones", recuerda Ojeda, que dice que es un jugador duro desde la vertiente física y el desgaste. "Tuvo un problema de codo en el final de la temporada. Es muy competitivo, se le salió el codo literalmente al ir a pasar un bloqueo defendiendo en un entrenamiento. Es muy profesional, es muy duro. No se queja nunca y eso a veces es hasta malo. Tiene que haber sangre y quejarse mucho para que no pueda jugar. Tiene ese carácter balcánico, ese ansia de ganar. Y es sólido en defensa, muy sólido, capaz de defender en varias posiciones". Un análisis completo del primer fichaje de esta temporada del Unicaja.