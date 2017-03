Miribilla marcó el camino

La hora de la verdad europea está en marcha, lo que no ha permitido al Unicaja descansar un segundo. Desde los once días que el equipo dispuso tras la Copa, la Eurocup ha sumido al equipo en un vaivén constante de emociones que se completa con la ACB. Quizá en segundo plano por la entidad de una serie que ya ha pasado a la historia como la del Bayern. Pero aunque tocaba rayar al máximo nivel en ella, cuando la liga llegó no hubo cara B. Ese camino tomado en Bilbao es el que se debe escoger para sentirse vivo antes de Krasnodar. Ahora vuelve el Carpena y vuelve el Divina Seguros Joventut (12:30, Movistar+), ante el que no valen distracciones.

El triunfo ante el Bilbao Básket tuvo valor especial. Apenas caída la primera torre del Bayern en un Martín Carpena enardecido, el Unicaja fue capaz de blindarse en Miribilla con la dificultad que ello conllevó. Sólo había pasado un día desde el segundo partido de Eurocup y en apenas tres llegaría el apoteósico final de los cuartos. No habría extrañado ver un equipo embelesado con la oportunidad que había por delante y sin embargo se encontró un paso adelante en madurez. El conjunto vasco fue una especie de extensión del plan de Sasha Djordjevic -con sus muchas diferencias-, porque tocó lidiar con un equipo duro en un ambiente tremendamente hostil. Buen ejemplo es que hombres curtidos en mil guerras como Hervelle y Mumbrú pusieron todo para descentrar y alguno como Omic estuvo cerca de caer en la red.

Servirá para ver el estado de Jeff Brooks, entre algodones desde su lesión en Bilbao

Fue por tanto un ejemplo a nivel mental para lo que hoy se busca ante el Joventut. Además, dejó buenas noticias como el paso adelante de Dani Díez o la buena forma de Carlos Suárez. 17 puntos para el primero, con un buen nivel en la brega. Mientras, 30 minutos para el de Aranjuez ante la lesión en el tobillo de Jeff Brooks. Este choque será precisamente una buena piedra de toque para conocer el estado del norteamericano. En Múnich aceptó infiltrarse para aguantar el dolor y colaborar todo lo que le permitiera el cuerpo durante los 19 minutos que jugó sin demasiada influencia -no anotó y apenas pudo capturar un par de rebotes-. Se esperaba cierta mejora con el reposo del día y medio de descanso que tuvo la plantilla a su llegada de la capital de Baviera, así que hay optimismo respecto al duelo con el Lokomotiv Kuban.

Hará falta un buen nivel en la zona para mantener las prestaciones defensivas que el equipo ha mantenido en la última semana, con una media de 66.3 puntos encajados entre Bayern y Bilbao. El Joventut, que es decimosexto (7-15) a sólo una victoria del puesto de descenso que marca el Obradoiro (6-16) tiene como una de sus principales armas la dupla interior, en la que dos veteranos como Luka Bogdanovic (11.1 puntos por partido) y el pívot Jerome Jordan (10.3 y 13.3 de valoración) resultan fundamentales. Ambos, acompasados desde el exterior por un conocido de la afición cajista como Sergi Vidal.

A sus 35 años, el escolta es la brújula del equipo de su vida. Tras dos temporadas en el Carpena regresó al Joventut, donde cumple su tercer año en buena forma. Es líder en valoración de su equipo con una media de 13.3 por encuentro, siendo el tercer mejor nacional en la clasificación MVP de la Liga Endesa. Mantiene también un promedio de 9.9 puntos y es, junto a Albert Sàbat, el máximo asistente de la Penya con 3.5.

Diego Ocampo llega a Málaga con varios problemas causados por las lesiones. Y es que sigue sin poder contar con Albert Miralles y José Nogués, ambos con dolencias en el aductor mediano. Además, está por ver si puede contar con el joven base Nenad Dimitrijevic, que sufrió una contractura muscular y se ha mantenido en compás de espera, aunque viajó ayer a Málaga, igual que el canterano Xabi López-Arostegui. Recupera, eso sí, a Terry Smith.

Hay expectativas altas en el Carpena, que volverá a mostrar una buena entrada en un horario propicio. El triunfo en el Bilbao Arena marcó el camino de concentración a seguir cuando más aprietan las exigencias del calendario. Aunque se trate del momento cumbre en Eurocup, derrotas en partidos como este son de esas que irremediablemente acabarás recordando más adelante. La afición tiene ganas de reconocer el trabajo en Múnich y de mandar ánimos para Krasnodar. Antes, el Joventut. Después -apenas unas horas-, con los ojos puestos en Europa.