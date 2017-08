Soluade: "He mejorado mi juego mucho como base"

El Unicaja oficializó a través de una entrevista que Morayo Soluade será jugador de la primera plantilla cajista la próxima temporada. Nacido en Londres el 12 de julio de 1995, Soluade llegó a la cantera de Los Guindos en la temporada 2011/12, en categoría junior.

Desde entonces, su progresión ha ido de forma positiva, primero en los equipos de formación del Unicaja. Ya en su segundo año junior en Málaga llegó a disputar minutos en LEB Oro con Clínicas Rincón, pasando la siguiente temporada a ser uno de los bases del equipo vinculado del Unicaja.

Soluade tuvo incluso de debutar con el primer equipo en un partido de Euroliga ante el Limoges francés, en el que se impuso el Unicaja por 75 a 69. Unos días más tarde, hizo lo propio en Liga Endesa ante Gipuzkoa Basket, encuentro que también se ganó por parte del equipo malagueño, en este caso por 74 a 59. En total, Soluade ha jugado 9 partidos con el primer equipo, todos en la temporada 2014/15 cuando tenía 19 años.

Ahora, tras estar cedido la pasada temporada en el San Pablo Inmobiliaria Burgos, donde consiguió el ascenso a la Liga Endesa, Morayo Soluade regresa a Málaga con el desafío de aportar energía y juventud y continuar con su aprendizaje dentro del mundo profesional.

"Estoy muy, muy contento por el regreso a Málaga, con muchas ganas de empezar ya a entrenar con el equipo. Cuando me confirmaron que sería uno más en la plantilla del Unicaja fue una gran alegría. He trabajado duro la pasada temporada, con resultados y vivencias grandes. He tenido suerte para que todo ese esfuerzo se refleje en un premio como formar parte del equipo y estar a las órdenes de Joan Plaza", decía Soluade, que cree que ha mejorado en su cesión en Burgos: "Ha sido un cambio o evolución grande, tanto a nivel personal como en cuanto al baloncesto. Creo que he mejorado mucho en mi juego como base, he tenido que asumir responsabilidad y eso ha hecho que vaya aprendiendo cosas. Ahora voy a estar a otro nivel, al mejor de Europa, y sé que debo ir aprendiendo más cosas sin olvidar todo lo que ya he adquirido".

"Ciertamente no tengo presión", dice Soluade sobre su papel en el próximo ejercicio: "Sé que es importantísimo para mí, pero tengo claro lo que tengo que hacer, no será el rol que tuve en Burgos ni mucho menos. Voy a esforzarme cada entrenamiento, cada acción para aportar cosas positivas al equipo, da igual si en ataque, en defensa o desde el banquillo. Voy a ayudar al equipo en lo que me pidan".

En el vestuario tendrá compañeros en el Clínicas Rincón en LEB, así que Soluade tendrá puntos de apoyo: "Alberto y Viny son amigos míos, coincidimos en nuestro paso por la cantera de Los Guindos y tenemos bonitos recuerdos. Ahora volvemos a encontrarnos y en el primer equipo, un sueño para nosotros en aquella época de categorías inferiores. Sé que ellos me van a ayudar para seguir dando pasos adelante y adaptarme al trabajo lo antes posible. Regreso a Unicaja con la mentalidad de trabajar, trabajar y trabajar. Daré todo lo que tengo para ayudar al equipo dentro y fuera de la pista. Sé que Joan Plaza es un entrenador con el que se progresa mucho, pero para ello los jugadores debemos poner de nuestra parte y trabajar cada día como si fuera el último. No me planteo objetivos, sólo mejorar día a día".

"La última vez que estuve entrenando con Joan me pidió energía, trabajo y concentración. Siendo joven y estando en un equipo como Unicaja, eso es lo que hay que traer todos los días, sin excusas. Ahora, volveré con lo mismo pero dando 100 veces más y con más madurez", remacha el base inglés.