Mrsic: "El Unicaja está en un momento dulce"

Veljko Mrsic admitió que ha hablado ya con los rectores del Retabet Bilbao Básket para analizar las opciones de reforzar la plantilla en caso de que la situación del equipo, que está una victoria por encima de la zona de descenso, no mejore próximamente. "Estamos hablando de eso. Tenemos que salvar al equipo y no podemos esperar mucho. Si no vemos mejora de cada miembro de la plantilla, hay que hacer algo", dijo.

Mrsic, no obstante, se mostró "seguro" de que ya fuera de la Eurocup, y "con un viaje cada dos semanas", el equipo "va a mejorar" porque "lo que necesita es entrenar". Una de las claves de esa mejoría , pasa, según Mrsic, por "saber leer los partidos" ante rivales más poderosos físicamente. "No se puede jugar siempre a la misma velocidad. Los bases y escoltas deben reconocer que a veces debemos descansar en ataque y no jugar siempre en los 6-7 primeros segundos. Hay que jugar más largo y esto no lo estamos haciendo bien todavía. Espero que cuando esté toda la plantilla mejoremos esto", concretó.

Acerca de su rival, el entrenador del Bilbao Básket reconoció que van a recibir a un Unicaja en un "momento dulce" después de haber encadenado cuatro victorias consecutivas en la Euroliga, la última de ellas el jueves en la cancha del Maccabi Tel Aviv.

"No llegamos en condiciones perfectas, pero hay que intentar dar la sorpresa y dejarlo todo en el campo con la ayuda de nuestra afición. Creo que podemos jugar un buen partido y buscar nuestras opciones", aseguró el ex cajista Mrsic.