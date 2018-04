Mrsic no está para bromas

Veljko Mrsic volvió a salir hace poco a flote como historia del Unicaja. Nemanja Nedovic entró en el Top 10 anotador histórico del club. Le precede, en el noveno lugar, el ahora entrenador del Bilbao. Sólo un tramo final de temporada largo permitiría a Nedovic alcanzarle.

Mrsic llega con su equipo metido en la zona de descenso, con inestabilidad institucional y económica. "No es nada especial, me gusta ir por los amigos que aún tengo allí, lo a gusto que estuve... pero como entrenador estoy centrado en nosotros", dijo Mrsic antes de viajar hoy a Málaga. Y es que el entrenador croata no está para muchas bromas. El que fuera fino alero ahora tiene que sacar el látigo a menudo.

"Hemos tenido la misma posición mucho tiempo, el otro día caímos un poco más. La situación ha empeorado. No podemos tener estas lagunas en el juego, hay que ser sólidos los 40 minutos", consigna el técnico para el Carpena: "Por las circunstancias que tenemos... anteriormente perdimos muchos partidos seguidos, pero estamos un momento de la temporada en el que ahora pesan más. Somos una familia, tenemos un objetivo común, y solo entre nosotros podemos ayudarnos. Tenemos que vivir esto unidos e intentar salir de este proceso juntos, pensar en nosotros mismos y no en hacer cuentas. Tenemos antes que nada en el equipo personas muy buenas y debemos estar todos juntos: nosotros, afición, prensa... Desde mi llegada la gente está increíble y cuando hablamos, todos tenemos el mismo reto; vamos a dar todo lo que tenemos para conseguirlo con nuestra afición, todos vamos en la dirección".