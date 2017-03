De Múnich ya hablaremos

Un obstáculo tras otro, no tiene tiempo el Unicaja de respirar. Ya no hablamos de digerir un triunfo reconstituyente como el del Carpena. Es de parar a pensar, a cambiar la mentalidad de una competición a otra. Plaza reflejaba bien nada más terminar el envite del viernes el desconcierto que produce la competición tan seguida. Cuestionado por el viaje a Múnich, se encogía de hombros y espetaba que "yo sólo sé que mañana tengo que ir a Bilbao". Y allí viajaron ayer, casi con lo puesto, para enfrentarse al cuadro vasco (12:30, Movistar+) con la prohibición de pensar en el Bayern. Eso para más adelante.

Es lo que tienen esos play off tan cortos. Son absorbentes. Y quién no podría poner sus ojos en un partido a vida o muerte como ese. Con la puerta para la semifinal de una competición que otorga el regreso a la Euroliga. Aún hay que repasar errores y encontrar la vía para derribar el muro del Audi Dome y liberar a Nedovic de la trampa de Djordjevic, que en el Carpena volvió a hacer efecto y habría sido suficiente de no ser por la relación de retroalimentación entre la grada y Alberto Díaz que toca por mero contagio al quinteto entero.

Pero no, antes toca visita a un Bilbao Básket que se toma esto muy en serio. Son cuatro victorias consecutivas las que llevan los de Carles Durán, las dos últimas fuera de casa. El calendario quiso que el cuadro vizcaíno tuviera ese affaire a domicilio que duraba ya tres semanas, alimentado por el paréntesis de la Copa, para la que no lograron la clasificación. Su pico de forma llegó tarde y ahora sus miras están puestas en seguir asentándose en los puestos de play off. La buena racha les ha permitido incluso ponerse en números positivos con un balance de 11-10. Tienen, no obstante, la cruz de la ausencia de un responsable directo de esta dinámica. Y es que el base belga Jonathan Tabu sufrió un esguince de rodilla de grado 2 durante el pasado triunfo frente al Manresa que le tendrá apartado varias semanas.

La de Tabu puede ser la baja más importante que podía sufrir el Bilbao Básket. El cuadro vizcaíno se ha hecho grande y pequeño en la misma línea que lo hacía el belga, que se colocaba como el máximo asistente del equipo (3.3 por partido) y el quinto con mejor valoración media (7.6). Datos quizá no contundentes, producto de esos altibajos que ha sufrido acuciados por otra lesión, aquella en el gemelo, en octubre. Aun así, la artillería está garantizada en Miribilla con el escolta Scott Bamforth (14.5 puntos de media) y el longevo Mumbrú (14.9) tirando del carro.

Está por ver si Plaza aprovecha esta oportunidad para dar algo de refresco a los suyos antes de pisar el Audi Dome. Hombres como Lafayette o Dani Díez volvieron a dejar más sombras que luces en los minutos que dispusieron el viernes, y encuentros como este son momentos de dar un paso adelante. De quien se espera, eso sí, es de Nemanja Nedovic. No hay duda alguna con el serbio, pero desde Vitoria ha entrado en un bache que acentuó Sasha Djordjevic con su planteamiento. Puede ser día para invocar a su mejor versión y buscarle continuidad, sea como sea, en Alemania. Pero antes, con la cabeza puesta en Bilbao.