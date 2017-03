A Múnich sin el infierno verde

Bien querría el Unicaja poder volver atrás y tomarse algo más en serio esos primeros partidos de Eurocup. Es cierto que cuadrar la (casi) perfección del Bayern de Múnich en esta competición es una empresa más que dura. Pero su deseo habría sido mimar un poquito más una competición que puede valer el pasaporte para la Euroliga. A largo plazo, algunos partidos han sido una rémora enorme porque, visto lo visto, el Martín Carpena es un factor diferencial para la victoria. Es un motor. Da alas. Todas las comparaciones que se puedan ocurrir. Para un equipo como este Unicaja, más agazapado que de costumbre en ambientes hostiles, el factor cancha habría sido una auténtica bendición.

No llegó al lleno total, pero las 8.464 que se sentaron en las gradas del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena se encargaron de envalentonar a su equipo para forzar el tercer partido en Múnich. Cabe decir que tras la euforia toca quebrarse la cabeza. Y no sólo por el planteamiento ante un Sasha Djordjevic que tiene tomada la medida al Unicaja, aunque ayer se dio la excepción que se espera tenga continuación el próximo miércoles (20:00). Sucede que en estos momentos no hay combinación para viajar a la capital de Baviera. Tras contemplar sus opciones, el club se encuentra en la tesitura de que todos los vuelos para ese día están llenos y no se encuentran conexiones para ir. A menos que se consiga un vuelo chárter, habrá que barajar cualquier opción por disparatada que parezca para presentarse a buscar un hueco en la semifinal de la Eurocup.

En el Audi Dome no habrá Infierno verde. No habrá una marea que invite a morder, sino una afición en pie, vestida de rojo y cerveza en mano empujando a un equipo que no necesita demasiado para crecerse. El Bayern de Múnich ha mostrado sus credenciales. Equipo de dos contra uno, agresivo en la marca, valiente en el bloqueo. A Nedovic lo volvieron a secar y sólo fue capaz de anotar cuatro puntos. Perdió tres balones y alcanzó las cuatro faltas en el tercer cuarto Mismo plan de la ida, mismo grado de éxito. Se espera su reaparición en el momento cumbre. Decía Plaza, quizá embriagado por la euforia del momento, que "volvemos para ganar, y si ganamos allí estaremos en la final". Calma.