Músculo para la batalla

Es Christian Eyenga. El congoleño (27 años y 2.03 metros) será el temporero que viene a adornar la plantilla en la batalla por el título en el lugar de lesionado Adam Waczynski. El Unicaja se ha movido rápido y ha adquirido un jugador de perfil diferente al del polaco. Más músculo, aceptable muñeca y quizá menor inteligencia baloncestística. Una pieza distinta a Waczynski a la que habrá que integrar con la máxima celeridad. Eyenga firma hasta final de temporada. El club malagueño no tenía, en primera instancia, intención de fichar aunque Carlos Jiménez se movió en el mercado nada más saberse el alcance de la lesión de Waczynski. Plaza consideraba oportuno un jugador más para la rotación y Eyenga ofrece unas coordenadas interesantes. Habla español y tiene experiencia en la Liga Endesa, aunque salió con 20 años desde Badalona a la NBA. Desde 2007 a 2010 se formó en la cantera de la Penya, a la que llegó con 17 años. Es jugador de condición cotonou, aunque está en condiciones de adquirir en breve la nacionalidad española por vía de matrimonio. Nació en Kinshasa (República Democrática del Congo), a escasos kilómetros de Brazzaville (República del Congo, otro país), de donde es Viny Okouo.

Eyenga es un portento físico, que ganó un concurso de mates en una Supercopa antes de marcharse rumbo a Cleveland. Llegó en plena depresión postLeBron y no tuvo demasiada continuidad. Empezó un largo camino por la D-League, jugó siete partidos en los Lakers y después en China. Regresó a Europa, donde ha jugado en Polonia e Italia, con dos visitas al Carpena con el Zielona Gora y el Dinamo Sassari, en Euroliga. Su carrera no se ha estabilizado en el punto alto que se esperaba, pero ha completado una buena temporada numéricamente en Varese, donde no pudo meterse en play off. Estuvo jugando hasta la semana pasada y no ha dejado de entrenarse, así que su forma es buena. En el Openjobmetis ha disputado la LEGA italiana y la Basketball Champions League de la FIBA. En la liga doméstica sus promedios fueron de 12.6 puntos, 3.5 rebotes y 1.8 asistencias, mientras que en la competición europea tuvo unas medias de 13.3 puntos, 4.2 rebotes y 1.2 asistencias.

El fichaje de Eyenga, que lucirá el dorsal 31, no descuadra cuentas, no será una operación onerosa. El jugador ambiciona pegar un salto y un escaparate como el Unicaja es tentador para lucir. Ha aceptado un contrato modesto. En su trabajo está ganarse minutos. Es un jugador que no sólo ofrece músculo, también una mano correcta desde el triple (31%). Y que tiene cualidades para ser un defensor de alto nivel y para fortificar el aro con rebotes. Sucede que el sistema de Plaza es difícil de adquirir. "Vamos, Unicaja", fue su primer mensaje en las redes sociales. Se le espera a mediodía en Málaga, para que esté presente en el partido ante el Betis como espectador.

No es la primera vez en la historia del Unicaja que llega un temporero justamente para los play off. La historia recuerda a alguno que a posteriori se convirtió en jugador importante en la historia del club. Un ejemplo fue, a principios de siglo, Louis Bullock. Llegó también desde la Lega, como máximo anotador en el Milán, y reforzó al equipo para llegar hasta la final de la ACB en la temporada 2001/02. Después continuaría durante dos campañas más antes de marcharse al Real Madrid.

También ofreció un rendimiento clave en los play off de la campaña 2003/04 Giannis Giannoulis. El griego fue esencial en la eliminatoria de cuartos de final ante el Valencia Básket, aquella que vino a la memoria con el reciente título de la Eurocup porque también suponía el acceso a la Euroliga. Scariolo destacó recientemente su labor recordando aquel hecho. Llegó Vasileiadis para los play off por el título que se ganó en 2006, aunque su participación fue escasa.

Convenció en sólo tres partidos, en los que no se ganó ninguno, Boni Ndong, llegado para relevar al lesionado Dani Santiago para los play off de la campaña 2006/07. Vino, como ahora Eyenga, tras acabar la Liga en Rusia, donde jugaba en el Spartak de San Petersburgo. Continuaría dos campañas más y ahora es miembro del cuerpo técnico de Joan Plaza. Fue elegido recientemente mejor pívot de la historia del club. Eyenga, en principio, sólo llega para el play off, pero... Quién sabe.