Musli y Omic no caben

El juego interior del Unicaja tiene que adquirir forma definitiva para la temporada próxima, queda un hueco de un pívot o un cuatro y medio... Y lo que pudiera derivarse de la salida de Dejan Musli. El serbio tiene contrato garantizado para la próxima temporada y afrontar un corte supondría pagar íntegra su ficha salvo negociación con Misko Razatovic. Una coyuntura del mercado se ha puesto a tiro y puede desencadenar movimientos.

Y es que el Efes ha comunicado a Alen Omic que no cuenta con él y han pactado la rescisión del contrato que le unía para la próxima temporada. Sigue Velimir Perasovic en el banquillo y no ha cambiado su concepto respecto al interior esloveno, que espera noticias en Ljubljana. Tiene la opción de ir a jugar las ligas de verano con los Clippers, pero aún no decidió. El jugador está, pues, en el mercado y el Unicaja es consciente de ello.

El asunto es que la dupla Omic-Musli no convence a Joan Plaza, que busca otro perfil de juego interior, con mayor capacidad atlética y músculo. En una escala más asumible económicamente, un Bryan Dunston o un Patrick Young. En esa disyuntiva, el técnico catalán prefiere a Omic, con el que acabó satisfecho. "Si se quedara con nosotros sería un jugador muy importante en Europa y crecería", dijo Plaza en una rueda de prensa antes de acabar la temporada. Piensa que se puede adaptar mejor al ritmo de Euroliga que Musli, al que le lanzó varias andanadas a lo largo del año. En una entrevista la pasada semana con este periódico reconoció que se le había pedido que moldeara su cuerpo en verano para que la próxima temporada pudiera chocar mejor con los pivots. Musli fue el jugador más valorado de la plantilla en el ejercicio recién acabado. Pero no convence.

Sucede que Omic prefiere dejar resuelto su futuro antes de descansar y emprender la concentración con la selección de Eslovenia para el Eurobásket. Y el Unicaja está en una situación en la que tendría que resolver el futuro de Musli antes de emprender el fichaje de Omic, que recibirá una indemnización del Efes que permitiría afrontar su fichaje. Su buen hacer en Málaga no ha convencido a Perasovic, pero sí ha generado atención de otros clubes de alto nivel continental.

De partida, el club malagueño no quiere afrontar indemnizaciones para resolver contratos en vigor, tienen que darse unas condiciones ideales para resolver la vinculación. Ello suele requerir un tiempo y es lo que no hay si se quiere amarrar a Omic. El puzle tiene más piezas de lo que parecía a final de temporada. La pareja balcánica tiene difícil repetir.