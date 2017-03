Musli se gradúa en Europa

Llegar a Krasnodar no era una responsabilidad única para Nedovic. Después de dos partidos limitado a cuatro puntos y a labor organizativa, decía el serbio que esperaba haber reservado lo mejor para el último envite. Y cumplió de qué manera. Pero con su cuota de protagonismo, no pasaba sólo por sus manos. El Unicaja logró pasar a las semifinales de esta Eurocup con un triunfo que dejaba como mejor noticia el paso adelante de muchos. Entre ellos, noticia grande: el de Dejan Musli.

Era una serie para graduarse. Tres golpes de madurez en apenas una semana. El Unicaja supo al fin amoldarse al plan de Djordjevic después de tres derrotas. Los triunfos en el Carpena y el Audi Dome enseñan que más vale tarde que nunca. De hecho, el equipo acabó en tiempo su examen. En lo que al serbio respecta, este Top 8 puede ser un antes y un después en su progresión. Porque siempre cumplió la faceta ofensiva, su mejor cualidad, y puso el punto de intensidad que se le había echado en falta para consolidar el pase.

Musli fue el jugador con mejor media de puntos (15.3) y valoración (18.7) de la eliminatoria

Musli cierra la eliminatoria con una valoración media de 18.7, la mejor de la plantilla, a partir de un promedio de 15.3 puntos (67.9% en tiro de dos), 4 rebotes y 1.7 asistencias. En resumen, fue el más destacado a nivel estadístico. Rayó a un mismo nivel, siempre alto.

La cancha es el mejor lugar para expresarse. Este pico de forma llega como reacción inmediata a la crítica de Joan Plaza en Vitoria. "Defendió como estaba atacando y no ayudó al equipo", fue el palo público del catalán tras la decepcionante derrota ante el Barcelona en Copa del Rey. Un tanto inexplicable, aunque Tomic pasara por encima de Musli. Escoció al serbio, que se remangó para dar el extra. Y no sería a las primeras de cambio, porque en la primera visita de la serie a Múnich no dejó las mejores sensaciones.

Su 2.13 sirvió de poco en un Unicaja que se hizo pequeño ante la dureza del cuadro muniqués. Booker y Zirbes supieron manejar a la pareja de cincos. Plaza avisó de la movilidad interior del Bayern y no mentía. Sus datos, de hecho, resultaron algo engañosos porque al final no tendrían un impacto claro tanto en juego como, por consecuencia, en resultado. Los 15 puntos tenían en contrapartida cinco pérdidas y una derrota psicológica con sus contrincantes. En ese juego duro de Djordjevic valía cualquier cosa y fueron capaces de desquiciar no sólo a Musli, sino a otro hombre apacible como Carlos Suárez.

Por suerte, el pívot cajista aprendió a contenerse a tiempo dentro de ese curso intensivo. Y dio un impulso al equipo con la mejoría de su trabajo, porque el plan rival pasaba por apagar a Nedovic y en la pintura contraria desajustar con un ritmo alto. Algo que no funcionó en el Carpena, donde el público fue clave para aumentar los niveles de adrenalina en los jugadores. Musli al fin correspondió su aportación al juego de ataque con un buen nivel bajo el tablero. Pero por si quedaban dudas, en tierra hostil y bajo una presión infinitamente mayor a la de Vitoria destacó. El miércoles metió 16 puntos y fue el hombre más valorado del equipo (22). Generó espacios para los tiradores y se trabajó canastas de mucho valor tanto en el poste alto como a cinco metros. De hecho parece más cómodo en plena acción y tras bote que en el tiro libre. Y lo más importante: ganó dureza para mantener a raya a Booker, máximo anotador muniqués en Eurocup (12.1). Redujo sus estadísticas a sólo cuatro tantos en 21 minutos e hizo lo propio con Zirbes, en los mismos números con 14 minutos sobre el parqué.

Quizá no sea sólo cuestión de mimos. Musli despertó en Múnich y buena falta hará en Krasnodar. La trayectoria sólo puede ser ascendente.